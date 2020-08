'Test', 'Clau Ubuntu' o 'Paradís', estrenos de la nueva temporada en los teatros municipales de Palma

La nueva programación de danza y teatro del Ajuntament de Palma, que tendrán lugar entre octubre y febrero, ha sido presentada esta mañana en el teatro Mar i Terra con una oferta completa y variada. Las propuestas escénicas, seleccionadas a través de una comisión evaluadora en la que participan diversas entidades, destacan por el número de estrenos. De los ocho espectáculos, dentro de un calendario ya cerrado, cinco se estrenarán en los teatros del Xesc Forteza y del Mar i Terra. La primera en abrir la escena teatral, los días 9, 10 y 11 de octubre, será Un fill del nostre temps, del autor Ödön von Hovárt traducido por Andreu Carandell, que narra las macabras pruebas bélicas que el ejército nazi llevó a cabo, con la Legion Condor en el País Vaco, y sobre todo en el muncipio de Guernica.

Además, Test, Clau Ubuntu, Paradís, Rent me bich y Nomophonbia serán las cinco funciones que se inaugurarán en la programación de otoño e invierno. Test, que se representará del 20 al 22 de noviembre en el Xesc Forteza, es una de las obras más especiales debido a la forma de adentrarse en la cuestión del pensamiento y la libertad a través de la multidisciplinariedad de la música, la danza y el videoarte. "Pretendemos que sea un revulsivo para cuestionar el mismo concepto de libertad", ha admitido esta mañana en la presentación Kiko Barrenengoa, director de Test. Antes de esta última obra, del 23 al 25 de octubre, en el Mar i Terra tendrá lugar Rent me bitch, en el que ahonda en la problemática del acceso a la vivienda por parte de los jóvenes fruto de la especuclación. Después llegarán, a finales y a principios del año que viene, la función Nomophobia, de la compañía mallorquina Cia l'aviador, realatando el miedo actual de muchas personas a perder el contacto con el teléfono móvil. Ya en 2021, Clau Ubuntu, interpretada por Anna Berenguer y Lina Mira, habla sobre la discrepancia, llevada hasta límites extremos, de dos mujeres que se encuentran en una reunión de vecino. Paradís, quecerrará la programación del 26 al 28 de febrero, narra las "peripecias de unos personajes que se sumergen en una hsitoria que ellos no buscan en una Mallorca que tiene una cara b, lejos de esa faceta paradisíaca, que es real y existe", ha contado Joan Porcel, ayudante de dirección del espectáculo.

Cabe destacar, además, el incremento de propuestas, triplicando respecto a años anteriores, y como el total de la recaudación irá destinado a las compañías. Asimismo, algunas funciones reporgramadas, que se tenían que haber realizado en la primavera pasada, estarán en el Mar i terra i el Xesc Forteza como son el caso de las obras Las dos en punto y Anatomia de la por. Por último, el director general de Música i Arts Escèniques, Miquel Àngel Contreras, ha anunciado que las entradas, que se podrán obtener tanto en las taquillas como en la página web palmacultura.cat, se irán poniendo a la venda progresivamente, a la espera de posibles cambios de aforo.