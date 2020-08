Xoel López: "No puedo evitar explorar terrenos desconocidos"

Xoel López (Coruña, 1977), con más de dos décadas en la música, tiene ya listo su último trabajo: Si mi rayo te alcanzara, que se publicará en el mes de noviembre. Un disco diferente, que "sale de otra raíz de un árbol diferente". "Es mucho más coral, el productor es distinto, he tocado menos que nunca en el disco, y es la primera vez que no pongo solo las canciones. La música, además, es un poco más actual, menos clásica en el sentido de lo retro".

El músico, coruñés de nacimiento y madrileño de adopción, llegará mañana a la isla para brindar un directo, "en formato cuarteto", en el Mallorca Live Festival a las 22 horas. "La situación no da para mucho músico, pero dentro de lo que cabe hemos hecho un formato bastante amplio. Me acompaña Xavi Bautista, Adrián Seijas y Ede, que hace los coros", ha anunciado el cantante.

El artista gallego está, como es habitual en él, poco situado en la zona de comfort, constantemente expermientando y buscando nuevos caminos por descubrir. "A mí me mata la curiosidad. No puedo evitar explorar terrenos desconocidos, probar nuevas cosas. Imagino que tiene que ver con seguir disfrutando. Y no perder esa cierta tensión. El vértigo es fundamental para seguir creando y para que no se apague la llama".

Xoel López ya ha publicado tres singles del nuevo álbum: Alma de oro, Joana, y, el último en salir, Tigre de bengala. En la elaboración del disco, ha reconocido haber estado "a mitad del disco" cuando se proclamó el confinamiento. "Se retrasó la grabación. No se pudo seguir, y realmente fue un corte, un bajón".

Preguntado por la nueva situación del sector cultural, el músico español ha firmado que siendo ya un gremio, el de la música, "muy inestable", la crisis "nos hace mucho daño". No obstante, ha destacado el papel positivo de un público "entregado". "Hay que reconocer el esfuerzo de todas las personas que compran una entrada y van a un concierto. Parece que ahora la gente que va a los directos son los más melómanos y más lo sienten", ha declarado Xoel López.