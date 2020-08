Carlos Sadness: "Los nuevos hábitos de consumo no han afectado mi forma de hacer música"

Carlos Sadness (Barcelona, 1987) es uno de los músicos con más proyección en la escena indie tanto española como latinoamericana. El éxito del artista catalán, como el de muchos músicos actuales, se puede medir por la repercusión que tiene en sus redes, ya que es el cantante en Instagram con más seguidores en el género indie. Para Sadness, sin embargo, no cree que se pueda sacar "conclusiones, porque igual son números grandes para este género musical, pero no tan grandes para la música pop". "El hecho de que se me escuche también en Latinoamérica los hace crecer, pero tampoco es una presión", ha apuntado el cantante, que hoy actuará en el Mallorca Live Festival a las 22 horas.

Sadness, asimismo, considera "posible" que hayan cambiado los hábitos de consumo en la música, aunque, en ningún caso, "han afectado a mi forma de hacer música, que es algo más personal". En el festival, tendrá un papel importante Tropical Jesus, su nuevo álbum publicado el pasado junio, y que además juega con el título del disco, en cierta manera, una forma de alter ego suyo. "Me gusta presentarme así para este disco, darle un punto místico al personaje en las redes sociales, pero nada cambia en el fondo" ha asegurado.

Sobre si ha cambiado o no su forma de componer en este nuevo trabajo, el músico catalán piensa que se ha acercado "al punto de partida del primer disco en algún sentido". Igualmente, el artista ha afirmado que siempre le divierte mucho "no repetir fórmulas, reinventar cosas y buscar caminos nuevos".

Preguntado por la característica, según él, más importante en cuanto al sonido más relevante de Tropical Jesus, Sadness considera que " tiene un punto más electrónico por el uso de los beats en vez de las baterías acústicas clásicas" que en trabajos anteriores. "No es algo pensado, hice los temas en casa así y me gustaba cómo sonaban, no hacía falta volverlos más rock en el estudio, como había hecho anteriormente".

Por otro lado, el artista indie considera que es una "buena noticia" que muchas personas LGTBI se sientan identificadas con su música. "Es un orgullo que cualquier persona que pertenezca a una minoría o con menos privilegios se identifique o le acompañe a canalizar emociones con mis cannciones". Sadness, que ha anunciado tener ganas de publicar un libro, piensa que se está haciendo un "enorme trabajo" para llevara adelante todos los directos con las medidas y protocolos actuales. Además, ha puntualizado que, normalmente, las noticias en relación al nuevo panorama para el sector artístico y cultural "siempre son sobre las conductas negativas y no sobre lo bien que se está haciendo. Hay que transmitir eso porque si no nadie querrá venir, y mataremos a la música en vivo", ha concluido.