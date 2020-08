Muere Jaime Triay, cantante de Cerebros Exprimidos

Jaime Triay, el cerebro del punk en Mallorca, ha fallecido esta madrugada en Palma a los 56 años, informan a este periódico fuentes cercanas al músico. El que fuera cantante de Cerebros Exprimidos padecía ELA desde 2016, una enfermedad que este verano se había recrudecido.

En una entrevista reciente con este diario, el padre del punk mallorquín explicó que llevaba enfrentándose desde hacía varios años a la lucha más dura que le tenía reservada la vida, la esclerosis lateral amiotrófica.

El pasado mes de abril estaba previsto un concierto cuyos beneficios iban a destinarse a los gastos médicos del músico, pero finalmente no pudo celebrarse por el confinamiento a causa de la pandemia de covid.

Triay interpretó auténticos himnos del género punk como Más suicidios, Listos para sufrir o Gritos en la noche, entre otros muchos.

El año pasado dio una entrevista a este diario con motivo de la reedición, 40 años después, de su primer disco, Cerebros Exprimidos. "Eso quiere hacer Peter (Terrassa), reeditar en versión de luxe ese disco, grabado en abril del 89 en los estudios que tenía en Madrid el batería de Los Pekenikes, Félix Arribas", explicaba.

"Lo grabamos solo en dos tardes, seis temas para un miniálbum de unos veinte minutos", relató. "Ese disco es una hostia en toda la boca, con ese sonido tan agresivo".

El 5 de mayo también de 2019 se le rindió un homenaje a Jaime Triay en Casa Planas, un tributo multitudinario, impulsado por Carlos Palmer, que contó con las actuaciones de diferentes grupos, como Ramonikos, Los Bélmez, Los Malditos o Puñal. "Me lo pasé bien", confesó el cantante de Cerebros a este periódico. A esa noche sólo puso dos condiciones: "Que tocaran Guadaña y Dr Doom y que la entrada fuera gratuita, nada de negocio".

La honestidad y estar al margen de la industria cultural siempre caracterizó a Cerebros Exprimidos en sus dos décadas de esplendor, los 80 y 90.

Antes de descubrir el punk, Triay se adentró en el rock clásico, los Rolling, Led Zeppelin, Neil Young... Hasta dar en las tiendas de discos con Sex Pistols. "Cuando los oí me dije: 'qué locura, qué buenos son. El misterio que les envolvía, porque decían que el bajista (Sid Vicious) no sabía tocar, me atrajo mucho'".

De escuchar música punk, Jaime pasó a componer y cantar. Así Cerebros llegó a convertirse en una de las bandas de cabecera del punk a nivel nacional, con algunos hitos, como un segundo premio en el VI Concurs Pop Rock de Palma y con sus canciones publicadas en el mercado estadounidense bajo el nombre de Squeezed Brains.

Cerebros, con los que llegó a publicar siete álbumes, no fue la única aventura musical de Triay. La primera la vivió con Virus, un grupo heavy en el que militó entre 1981, cuando lo fundó, y 1984. Y la última, con los Chirri Kebab Motherfucker, con Fofi a la guitarra, Jelen al bajo y Rafa Puro en la batería. Entremedias, Danones Yonkis y Sistema Llongueras. "Siempre me he divertido con la música", confesó el músico.