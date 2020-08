El Michael Douglas más activista habla sobre la justicia racial y la crisis del covid

Michael Douglas ha participado en una conversación con el escritor y exsoldado Ishmael Beah a través de la plataforma Liberatum, que promueve el cambio social. La conversación se ha llevado a cabo mientras el actor estaba de vacaciones en s'Estaca, su casa de Mallorca.



Los dos son activistas y han querido tratar el conflicto en Sierra Leona, lugar de origen de Beah y donde fue niño soldado. Douglas ya había tratado este tema con anterioridad varias décadas atrás con una serie documental aprovechando su posición como Mensajero de la Paz de Naciones Unidas. Ya conocía a Beah porque han podido participar en varios eventos juntos. En este proyecto también podemos ver a Sean Penn y Sharon Stone.



Ishmael Beah vive actualmente en Estados Unidos y ha fundado la Ishmael Beah Foundation dedicado a ayudar a los niños afectados por la guerra y reintegrarlos en la sociedad para que puedan mejorar sus vidas. En la conversación, el autor se pregunta por qué la gente no sabe nada sobre este tema:"¿Es porque no les afecta o no lo ven?". Douglas también habló sobre la justicia racial tan vigente en norteamérica y la crisis del covid: "Por desgracia, los tiroteos son algo común en EE.UU., pero nunca habíamos visto tantos blancos apoyando reivindicaciones como la búsquedad de justicia racial".





El diálogo entre los dos ha servido para conocer un poco más la faceta activista del actor americano. Lleva más de 40 años implicado en diferentes proyectos, sobre todo políticos, en los que ha estado

solo, con sus propias ONG centradas en el control de armas y la protesta contra la proliferación nuclear y junto a la ONU.