Aina Noguera: "Hay un nivel muy bajo de pintores que puedan vivir del arte"

Aina Noguera (Palma, 1974) ofrece, hasta finales de septiembre, una exposición con una selección de siete cuadros en el restaurante Les artistes, en la plaza Comtat del Rosselló de Palma, cerca del Mercat de l'Olivar. La muestra, titulada 'Festa de lluna, fes-te de lluna', evoca, según ella, "el hecho de las emociones, el subconsciente, ya que la referencia con la luna no siempre está visible".

Noguera ha realizado "un juego de palabras" con dicha exposición, que tenía que inaugurarse el pasado 14 de marzo, pero, debido a la pandemia, se inauguró el 27 de junio. "Cada cuadro son etapas diferentes. Todos son obras de espacios de pequeños viajes", ha afirmado la pintora mallorquina, quien ha añadido que estas obras son "independientes, de años diferentes, pero al final mi pintura, aunque pueda variar un poco, la constante vital siempre es la misma".

La pintora mallorquina ha admitido, además, que la mayoría de las siete obras plasman "el recuerdo y las vivencias de espacios y el sentir de las sensaciones". Son ejemplo los cuadros Viatje a Portugal, Record de Chefchauen y No, no ho sé, però això és el que he vist.

Preguntada por la salud del arte, concretamente de la pintura, Aina Noguera reconoce que es un sector "complicado". "Pienso, sin embargo, que siempre va a estar la expresión artística, lo que pasa es que hay un nivel muy bajo de pintores que puedan vivir del arte. Es complicado y habitualmente lo tienes que combinar con otras tareas. La pintura tiene muchas variantes artísticas y, aunque esté un poco decaída, siempre habrá motivación para investigar en la pintura".

Si tuviera que elegir una obra de la exposición, Aina Noguera se ha decantado por La xiuxiuejant casa de l'ocell. "Me gusta por la configuración del espacio de los objetos dentro del cuadro. Aparece subtilmente un pájaro y me recuerda un poco a la arquitectura. Y el recuerdo de obras de mi padre. Es el más pequeño de la exposición, es como un cuadro de recogimiento", ha asegurado.

La artista palmesana, que se formó en Arquitectura Artística y Bellas Artes, dice estar "en un momento de reprender con más fuerza para dedicarle más tiempo a la pintura". Asimismo, la pintora mallorquina tiene claro que sus influencias artísticas han estado en "el ambiente familiar" con una madre maestra con "mucha creatividad" y un padre "profesor de dibujo técnico y también pintor". Por último, Noguera ha explicado que tiene un nuevo proyecto, aunque "está por definir".