Suspendidas las funciones de la compañía Rosas en el Principal

La compañía belga de danza Rosas tenía programadas dos funciones del espectáculo Bartók/Beethovern/Schönberg en el marco del festival Fila U del Teatre Principal. No obstante, ante la prohibición de Bélgica que no permite a sus ciudadanos viajar a España, las funciones han tenido que ser canceladas porque no existe la posibilidad que los artistas lleguen a Mallorca. Esta es consecuencia más de la pandemia de la covid-19. Aún así, el Principal sigue su programación con normalidad. Esta noche Rossy de Palma brindará al público su Resilenza d'Amore.