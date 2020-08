Sebastià Bennasar, ante la demanda de Miquel Montoro: "Estoy tranquilo"

Sebastià Bennasar asegura tener la conciencia en calma y la "tranquilidad de que se han hecho las cosas bien" ante la demanda que la familia del joven youtuber payés Miquel Montoro ha interpuesto al escritor Sebastià Bennasar y a los editores de Miquel Montoro: El símbol d'una revolució vital? por "intromisión ilegítima al derecho de la imagen". Las editoriales implicadas son Milenio, que la publicó el volumen en castellano, y Pagès Editors, encargados de la edición en catalán.

Miquel Montoro: El símbol d'una revolució vital? es una publicación que pretende arrojar luz sobre el fenómeno y la figura de Montoro, en la que varios escritores, sociológos y payeses reflexionan sobre si el joven payés puede ser el símbolo de un cambio vital y si los valores que defiende, como el consumo de proximidad o pagar precios justos a los payeses, se pueden aplicar hoy en día. El propio escritor asegura que se ha enterado "por la prensa" del tema de la demanda y que él aún no la ha visto: "Como estoy de vacaciones, es posible que no me hayan localizado". No quiere hablar mucho de la cuestión porque al no haber recibido ninguna notificación oficial "sería absurdo" hablar de ello. Aún así, señala que tiene la "tranquilidad de que se han hecho las cosas bien".

Cuando le llegue la demanda por los canales oficiales trabajará con sus abogados para ver "qué es lo que ha pasado" y cómo se puede arreglar de la manera más conciliadora posible.