Un tema de los mallorquines Isla San Juan es la canción del verano en Alemania

La canción del verano en Alemania ha nacido en su paraíso vacacional, Mallorca. El grupo mallorquín Isla San Juan, junto a la cantante Lena Martin, crearon el tema Viva la vida como encargo de la radio alemana Das Inselradio. Gracias a este proyecto, tuvieron la oportunidad de presentar el tema en la televisión pública alemana (en la ZDF), en un programa sobre canciones del verano en el que coincidieron con grupos de gran reconocimiento como Las Ketchup o Los Gipsy Kings.

Isla San Juan se llama así desde que, en 2002, se cambiaron el nombre. Ahora mismo son tres músicos los que lo forman: "Hemos compuesto canciones para artistas como Chenoa, por ejemplo", explican David Balaguer y Bastian García. La idea surgió porque la radio alemana les propuso componer un single para tratar de convencer a los alemanes para que vinieran a Mallorca. A raíz de todo lo que ha sucedido y la casi inexistente temporada turística, creyeron que era mejor hacer una canción para que los alemanes que no han podido venir recordaran la isla: "La hicimos cada uno desde su casa durante la cuarentena porque la idea surgió en marzo, en pleno confinamiento". Tuvo una gran acogida y reconocimiento, lo que provocó que la televisión pública de Alemania se interesara por ella y decidiera invitarles a presentarla: "El programa no lo conocíamos pero tiene mucha audiencia en el país y nos presentaron como la canción del verano. Fue algo curioso".

El programa lo grabaron la semana pasada y cuentan cómo fue la experiencia: "Tuvimos que ir un día antes porque grabábamos el mismo programa, con los mismos tiempos y las mismas actuaciones, para que saliera perfecto al día siguiente. Antes, cuando íbamos a la televisión, solo hacía falta estar una hora antes porque actuabas y te ibas".

Cuentan, a modo de anécdota, que en el videoclip dos de ellos salían pegados en algunas escenas, y cuando llegaron allí les pusieron un piano enorme para que no pudieran estar juntos: "Estaba prohibido acercarse, incluso en el escenario, porque tenían que dar una imagen de que se cumplen las normas". Les sorprendió que allí la mascarilla no fuera obligatoria en los espacios exteriores: "En Alemania son más estrictos con las normas. La diferencia clave es que ellos le tienen respeto al virus y nosotros, miedo. Eso es lo que notamos cuando estuvimos allí".

Para ellos, dicen, fue "todo un orgullo" poder representar sa roqueta en la televisión alemana: "Estar allí con artistas de talla mundial fue muy especial. Para promocionarnos también fue increíble porque se trata de un programa muy visto y no siempre tienes la posibilidad de actuar ante tanta gente. Ahora la promoción se hace mucho desde internet, pero los medios tradicionales son un escaparate enorme. Una experiencia muy positiva para nosotros".

"Buscábamos hacer algo como We Are The Champions, que se utiliza al ganar algo y todo el mundo la canta. Nuestra canción está enfocada a que la gente venga a Mallorca y sea un reclamo para la isla en estos tiempos tan complicados". Afirman que el desplome de la temporada turística ha provocado cancelaciones de trabajo, sobre todo en hoteles: "Muchos viven de los ahorros o de lo que les pueden prestar". A pesar de ello, quieren enviar un mensaje de optimismo y positividad para tratar de sobrellevar esta situación.

El grupo, contento con el resultado, está buscando alguna empresa que les ayude a promover la canción en la isla y conseguir llegar a un público mayor.