Juanjo Monserrat pone el sello mallorquín en el nuevo reguetón de Yatra

Juanjo Monserrat, músico mallorquín que ha acompañado con la guitarra a multitud de bandas y artistas de Mallorca (Saxophobia Funk Project, Bruno Sotos, Rels B, Thony Bloom, Petit?), realizó un encargo para el productor madrileño Lof durante la cuarentena: "Me encargó unas guitarras que sonaran a cumbia, a bolero? Y en pocos minutos se las envié", explica Monserrat a DIARIO de MALLORCA. A través de Lof, las guitarras llegaron al productor Noise Up, que trabaja de manera habitual con la estrella del reguetón y pop latino el colombiano Sebastián Yatra ( Traicionera, Un año, Robarte un beso?). Pocos días después, los productores comunicaron al mallorquín que se estaba produciendo una canción para Yatra con sus guitarras. Finalmente, y después de varios meses de trabajo, esas notas forman parte del último tema del colombiano, que se puede escuchar desde hoy mismo en todas las plataformas digitales. El título de la canción es A dónde van y en ella también canta el puertorriqueño Álvaro Díaz.

"Yo todavía no he escuchado la canción entera, porque tienen mucho cuidado con estas cosas para que no se filtre", comentaba el guitarrista hace unos días a este rotativo. Empezó a entablar relación con varios productores colombianos el pasado febrero, durante la gira de Rels B, concretamente en Medellín. Allí coincidió con Keytin ?productor de la bailada, sonada y aclamada canción Tusa, de Karol G y Nicki Minaj? con quien también estuvo tocando "algunos acordes". Y una cosa llevó a la otra, hasta que Lof le escribió durante el encierro.

"Mi gran suerte es que tengo el estudio en casa y pude trabajar bastante durante el confinamiento. La pandemia interrumpió la gira con Rels B, y todos los bolos que tenía con otras bandas este verano se han cancelado. Solo he tocado una vez con Bruno Sotos en Andratx", dice, lamentando la situación actual del circuito musical. Sin embargo, se le han abierto otras puertas: "Estoy haciendo una canción cada dos días para alguien, son canciones que no siempre sabes a quién van a llegar. Ser guitarrista de estudio también es una salida para los que hacemos música. Tener esta proyección es muy interesante, sobre todo sabiendo que lo puedo hacer todo desde mi casa y que aquí tengo todas las facilidades del mundo", apunta. Antes de conocer a estos productores, no obstante, el mallorquín ya había dejado huella en Asia: bandas como TVXQ! o Monsta X, ambas surcoreanas, también cuentan con la firma de Monserrat en las guitarras de algunos de sus temas. Por esto, y por todo lo que viene, él se siente un músico "privilegiado" en estos momentos tan "negros" y "tristes" para el sector musical.

Otro de los trabajos que hizo durante el confinamiento fue colaborar con el programa de IB3 Tothom a casa amb Toni Gomila, y se encargó de organizar y producir la versión de la canción We are the world con muchos representantes de la escena musical balear. Y, por si no fuera poco, se encuentra inmerso en la producción de su próximo proyecto personal, que es donde ahora mismo pone casi toda su energía.

El disco, que verá la luz con la discográfica Blau, se llamará Més que amics, y "la idea es que todas las canciones tengan una colaboración". Monserrat espera que pueda salir antes de que acabe este año y, si todo va bien, el single, cuyo videoclip ya está grabado, saldrá en otoño.