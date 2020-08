Sion Moyà recita el antianuncio del verano mallorquín

Qué bien se vive en Mallorca a una postal, variats i sopes (...) idò, no tot és tan guai. Aquí sempre hi ha hagut més barruts que matancers, tothom vol sobrassada, però ningú fa net els budells. Así es como Sion Moyà, colaborador de DIARIO de MALLORCA y graduado en Filosofía, retrata en su poema Mallorcan Way of Life la realidad del verano mallorquín.



El vídeo en el que sale recitando estos versos lo publicó ayer, martes 18 de agosto, en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram (@sionades) ya acumula más de 12.000 reproducciones.





"Melos anuncios en los que se. Los paisajes son chulísimos, las casas increíbles... Peroy que tenemos que aguantar los locales durante todo el año", explica. Considera que estade la isla esy que solo enseña el "aspecto positivo" de un verano en Mallorca. "Se olvidan de toda la parte que incluye los... Hacía mucho tiempo que me apetecía hacer algo similar a un. Y pienso que lo que recito en Mallorcan Way of Life es lo que tendría que decir este antianuncio", sostiene Moyà. No obstante, es muy consciente de que este año es diferente y que hay mucha gente sufriendo las consecuencias de la crisis sanitaria, y que este "invierno será larguísimo" para muchas familias: "Cuando hablo de esto no significa que no quiera turismo, sino que hay que apostar por otro modelo, menos precario, menos agresivo con el paisaje y el medio ambiente. Lo que no me gusta es que solo se venda una imagen de la isla".Xalets a mig esbucar, rent a cars, un safari a s'Arenal, feines precàries, temporalitat, infraestructures a rebentar, continúa en su poesía, evidenciando y enumerando sin filtros ni edulcorantes algunas de las. Es así como le gusta escribir:que nos empuja a decir todo el rato que todo esta bien, que no hay que enfadarse y que lo malo no existe. Publiqué el poema como una crítica a todo esto. A mí, decir las cosas como son y por su nombre, sin olvidar que pueden ser maravillosas con sus deficiencias".No es la primera vez que Moyà publica un vídeo suyo recitando un poema crítico y alejado de la romantización de algunas situaciones: pasó durante el confinamiento, el, cuando compartió en su Instagram, un poema que firma el de Binissalem y que. Transites pesat i polsegós des llit a nes sofà, des coixí a sa manta, de sa cuina a sa sala, des bany a sa terrassa, de fora cap a dins. I torna a comença, i torna a començar, decía en ese poema. "Quisimos ofrecer nuestra visión del encierro en. No todo fue fantástico para todos, hubo mucha depresión", recuerda Moyà.Además de estas letras más punzantes, el binissalemer también publica otras más personales. Empezó, precisamente, durante el confinamiento, cuando quedó bloqueado todo el país y, con éste, el circuito de Poetry Slam de la isla. Uno de los lugares donde se acercaban interesados e inquietos era el–que ha cerrado sus puertas de manera indefinida–,cuandoorganizaba estos eventos. "Para no dejar de atreverme a recitar empecé a subir los vídeos en Instagram., y permiten que cualquier persona suba al escenario, que se sienta escuchada y artista por unos momentos", reivindica el colaborador de este periódico.Moyà asume que, más cercana al rap,a muchos de los escritores y escritoras consolidados de la. También apunta que él no es un gran lector de poesía, y que fue un día que acudió a un Poetry Slam cuando empezó a interesarse por este lenguaje. "a los que había ido me parecieron demasiado, y cuando vi uno de estos encuentros de, tan diferentes, me llamó mucho la atención.Es cierto que a veces nos olvidamos de la métrica, pero interesa la rima, los ritmos. Y llevar al fango la realidad con la poesía", describe el autor, que ha visto como sus seguidores, reproducciones y comentarios en sus poemas han aumentado de manera formidable en cuestión de meses.