Diego 'El Cigala': "Me conmueve la música que me llena el alma"

Diego Ramón Jiménez Salazar (Madrid, 1968), popularmente conocido como Diego 'El Cigala', acude a su cita telefónica con retraso, pero sin perder un humor singular muy suyo. "Para que me pase algo se tienen que juntar las torres gemelas otra vez", predice, entre carcajadas, uno de los músicos españoles más galardonados internacionalmente . El próximo domingo 23 de agosto, a las 22 horas, volverá, por tercera vez, a subirse de nuevo al escenario de Port Adriano.

"Actuaré junto a un piano y una voz, y voy a interpretar unos cuantos temas de mi último disco, Cigala canta a México, como son las canciones Somos novios y Verdad amarga. También habrá otras canciones del álbum Lágrimas negras, y muchas otras cosas más", asegura el cantaor flamenco. El último trabajo del músico madrileño es todo un homenaje a México, concretamente por "toda la genialidad de músicos que han salido de allí". "Una pena que con todo esto que está pasando de la covid no se pudo presentar en condiciones o como nosotros hubiésemos querido, con un grupo de mariachis. Lo presentaremos, si Dios quiere, en 2021".

Preguntado por la situación actual en el sector cultural con la pandemia, el músico flamenco sostiene que aunque dicho sector "esté en el ojo del huracán", está de acuerdo con las exhaustivas medidas en los conciertos. "Es por el bien de la sociedad. Esta situación no va a estar para siempre. Sí que es verdad que es una película de terror. Esperemos que con la bajada del turismo mejore. Y, si no nos portamos bien, tendremos que volver al principio, sino parecerá que estoy en la película de Soy leyenda de Will Smith, pero en vez del perro llevaré una iguana", declara mientras resuenan sus carcajadas.

Diego 'El Cigala' reconoce, seriamente, que la crisis es grave y que se "ha llevado a millones de personas. Igualmente, cree que no hay que perder el humor. "Vine desde México a Madrid y fui las doce horas de avión con la mascarilla puesta. Pues iba con la escafandra mirando para todos los lados como el inspector Gadget. Y decía atrás, atrás [hace una pausa mientras se mea de risa encima]. Tendrías que poner: 'Diego 'El Cigala' dice atrás al virus'".

El cantaor madrileño, que confirma estar inmerso en el proceso creativo de un nuevo disco, se ha caracterizado por atreverse a experimentar con otros tipos de géneros como el tango, el ritmo cubano o la música más latina. "A mí me conmueven las músicas que me llenan el alma y que me hacen sentir experiencias nuevas. Siempre respetando esas músicas de donde vienen, pero soy una persona que me gusta elevarme a mí mismo sin perder esa naturalidad", afirma Diego 'El Cigala', sin perder el flamenco que vertebra su ya dilatada trayectoria.