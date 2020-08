León Benavente: "Cuando la música esté en su lugar, salir de una crisis será menos dramático para el sector"

El grupo inidie rock, sin poder encasillarle realmente en un estilo musical, motivo por el cual alegra mucho y "es una de las cosas que más me gustan de este proyecto", según el entrevistado Abraham Boba, voz de León Benavente, actuarán este jueves a las 22 horas en el Mallorca Live Festival. Será, como vienen haciendo en sus últimos directos, un concierto atípico y distinto, aunque "ganan un punto de emoción porque se ha estado mucho tiempo sin vivir la experiencia de la música en directo".

León Benavente, que repasará su discografía en el próximo directo centrándose, eso si, en su último álbum Vamos a volvernos locos, lleva el nombre originado por el tramo de carretera entre estas dos ciudades -León y Benavente-, y que, curiosamente, la trazada está actualmente en obras. Un símil que puede juntarse con los baches actuales de la sociedad mundial como del sector musical.

"Nuestro sector es el que más se está resintiendo con la pandemia. Se ha visto al descubierto la realidad del sector musical. Y es una labor de todos el hacer que la música empiecea a verse como una parte de un bien inmaterial muy necesario para la sociedad, y no como una simple herramienta de ocio. En el momento que consigamos poner la música en el lugar que corresponde, salir de una crisis como esta será menos dramático para el sector".

Volviendo a su tercer y último disco, Vamos a volvernos locos, un trabajo que fue muy bien recibido por la crítica el año pasado, tiene en su título una de las definiciones, posiblemente, más cercanas a la actual panorama de crisi mundial. "Pienso, igualmente, que el mundo estaba ya volviéndose loco antes de la pandemia. Está bastante claro que llevamos unos cuantos años de desvarío en muchos apsectos. En cualquier caso, es verdad que es un título lo suficientemente abierto y a lavez explícito para que se pueda utilizar en diferentes ocasiones", ha explicado Abraham Boba.

En Disparando a los caballos, canción de este último disco, hay una estrofa que dice: 'No cambia el poder, solo cambia de manos', donde León Benavente refleja uno de los temas del álbum que es la desafección política, un mundo, el de la política, "muy lejos de centrarse en el ciudadano de a pie, y da igual del color que sean porque parece que siempre tienen un mismo objetivo". Abraham Boba cree, además, que la cultura, antes de la Covid-19, "llevaba en crisis muchos años, independientemente del Gobierno que estuviese". Sin embargo, ha apuntado, como una autocrítica en el que incluye al grupo, que el sector de la música "ha pecado en referencia a los artistas scentrados solo en su trabajo, sin pensar en el sector en genral. Y ahora que se empezaba a poner esto encima de la mesa es cuando ha llegado la pandemia".

El grupo español, que empezó su andadura en 2012, integrado por cuatro artistas de diferentes puntos de España, tiene como característica, entre otras, el recurso del recitado en la voz de Abraham Boba. "Al final, el formato de una canción es más libre de lo que creemos. Parece que obligatoriamente tiene que ser varios acordes y una melodía cantada, pero en realidad no tiene porque ser así. Siempe nos han interesado el verso, que utiliza por ejemplo Lou Reed, porque no te acota tanto como una melodía que al final te tienes que comer palabras", ha asegurado el músico, quien ha añadido como el grupo "escucha hip-hop, tanto antiguo como el de ahora, para coher así algunos recursos de este género". Un ejemplo de la incursión de este género es en la canción Volando alto, con distintos fraseos en las estrofas, y que, según la voz de León Benavente, se asimila mucho a cualquier canción de la artista británica Kate Tempest, "una de las artistas que más me interesan de los último años".

Tras dejar, el pasado mes de enero, de acompañar al cantautor Nacho Vegas en sus directos, donde nació justamente el proyecto León Benavente con Luis Rodríguez, César Verdú, Eduardo Baos y el propio Abraham Boba, este último ha destacado que "León Benavente no sería lo que es sin la experiencia previa con Nacho Vegas. Allí fue donde formamos un equipo antes de hacer el grupo". Una banda que tiene cuerda para rato. Tanto es así que, a principios de otoño, emepzarán a trabajar en un nuevo disco. Eso si, no hay ninguna fecha fijada, ya que prefieren "no tener el reloj encima continuamente". Todo sea para concebir, de nuevo, un laborioso trabajo.