Marga Crespí se queda sin espectáculo en Las Vegas por el coronavirus

La crisis de la covid se lleva por delante el espectáculo en el que trabajaba la mallorquina Marga Crespí en Las Vegas. Wynn Enterteinment, responsable de Le Rêve, ha anunciado este mismo sábado su cancelación definitiva debido a los "requisitos de distanciamiento físico" impuestos para frenar la pandemia y "para los cuales no hay una fecha concreta de finalización".



Por videoconferencia, la compañía ha explicado su decisión al equipo, formado por más de 270 personas entre artistas, músicos, técnicos y acomodadores-, que se ha mostrado desolado por el fin de un espectáculo ,con más de 15 años de recorrido y que había sido galardonado hasta en nueve ocasiones consecutivas como el mejor show de Las Vegas Strip por el Southern Nevada Concierge Association.



Marga Crespí se ha mostrado sorprendida por el desenlace, aunque ha querido agradecer a Le Reve "esta asombrosa aventura" en la que ha estado inmersa los últimos años.



La mallorquina se unió en 2016 al espectáculo inspirado en el Cirque du Soleil, (aunque sin relación con él), en el que participaban nadadores, buceadores y casi 100 artistas para contar, durante hora y media, una historia basada en el amor, el bien y el mal, con una cuidadísima puesta en escena.



Cuando la pandemia comenzó a golpear Estados Unidos, las funciones se suspendieron de forma temporal y la nadadora se confinó en casa junto a su pareja, con la esperanza de que todo pasara y poder retomar su rutina. Optimista por naturaleza, explicó a sus seguidores que de los tiempos difíciles también se aprende. "En cada situación existen nuevas oportunidades en las que podemos encontrar soluciones, explorar otras opciones y redefinir nuestras prioriodades".



Ahora, el fin de su "increíble aventura" con La Reve obliga a la mallorquina a reinventarse, algo en lo que ya tiene experiencia.





Too many emotions right now. Thanks Le Reve for this amazing adventure ??? https://t.co/vIxnYilIKu