Mala Rodríguez, poderío y sensualidad

El Mallorca Live Festival arrancó ayer con su edición más atípica. Tras las problemas causados por el covid, los recitales musicales del verano estaban en el punto de mira. En el caso mallorquín, las medidas de seguridad e higiene fueron extremas debido al número de asistentes. La organización dejó claro, desde el primer momento, que querían un "festival seguro para todos"y esto quedó patente con la cantidad de personas trabajando en el recinto, que se encargaban de que todo el mundo cumpliera las normas.

El DJ se encargó, minutos antes, de animar al público con varios éxitos de música latina. La artista presentaba en Palma su nuevo disco, MALA (2020), que salió el pasado mayo.

El concierto empezó con varios minutos de retraso. La Mala, como era previsible, comenzó con Superbalada. No es novedad: en todas sus actuaciones ha seguido la misma estrategia. La artista aportó sensualidad y poderío a un público que se encontraba muy entregado, a pesar de que el aforo no estuviera completo. "Quiero recordar a todas las raperas que estuvieron antes de mí, como Lauryn Hill". Su recital fue una mezcla de reivindicación y disfrute.

"Es que estoy en una silla... ¡y a mí qué me importa!", dijo la jerezana, tratando de animar a un público tímido pero con ganas de bailar. Las medidas de seguridad lo impedían, pero eso no evitó que corearan sus canciones. Algunos se extrañaron al escucharla en su registro más agudo: "No me la esperaba así", dice un joven que la veía por primera vez. Mala Rodríguez, icono del rap en España y referente cultural, demostró que su elección como primera actuación del cartel fue todo un acierto y que hay que apostar por una "cultura segura", sobre todo en estos momentos de incertidumbre.



Facua pide "un plan de inspecciones sobre espectáculos"

Facua-Consumidores en Acción se ha dirigido a la consellera de Salud, Patricia Gómez, para reclamarle un plan de inspecciones sobre espectáculos públicos. La asociación ha advertido a través de un comunicado que "este tipo de eventos pueden convertirse en focos de contagio de covid-19 si no realizan controles para garantizar que se cumplan las medidas de seguridad". Facua indica que el hecho de que los usuarios accedan a un espectáculo con mascarilla "no implica que vayan a seguir utilizándola durante el desarrollo del evento", a la vez que el hecho de que "la empresa respete el aforo máximo no implica que vaya a guardarse en su interior la distancia de separación adecuada".