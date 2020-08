Euroclàssics presenta su ópera 'Elisir d'Amore' en Son Juliana

La ópera en Mallorca retoma su actividad. La compañía Euroclàssics ofrece dos actuaciones basadas en Elisir d'Amore, de Gaetano Donizetti: la primera, mañana día 12 de agosto a las 21 horas en las bodegas Son Juliana; la segunda, el miércoles día 13 a la misma hora en Ca'n Balaguer. La actual situación ha hecho que deban reinventarse y readaptar la obra, por lo que esperan una buena acogida del público.

Francesc Blanco, pianista, habla sobre los cambios que han tenido que hacer para poder actuar: "Esta es una versión reducida. Siempre la hemos representado en espacios no convencionales porque, como el argumento de la ópera incluye un vendedor de vino como si fuera el elixir de la felicidad, hemos querido hacerlo en lugares que no fueran teatros". La actuación, que dura una hora y diez minutos aproximadamente, es una producción más cercana: "Solo podemos tener 100 espectadores y la idea es acercar la ópera al público". Como parte del sector cultural, vivieron con mucha preocupación el retorno a los escenarios: "Al principio no fue fácil volver a la actividad porque estamos notando que hay cierto miedo a la hora de acudir a lugares con mucha gente. Con los rebrotes se ha producido una bajada del público porque no se sienten seguros".

Eugenia Corbacho, directora de escena, declara que se trata de una nueva versión: "Marta Barceló ha hecho una adaptación de la obra de Donizetti en clave de comedia. Hemos reducido los personajes y la duración". Defiende que, tras este periodo tan complicado, esta es "una gran oportunidad tanto para los que no han ido nunca a una ópera como los que ya se conocen la historia perfectamente". La historia cuenta un idilio amoroso entre dos personas que se ve truncado por una tercera que no les quiere juntos. A raíz de lo acontecido a causa del covid, han decidido hacer "una representación para vivir un poco mejor esta situación".

El elenco está formado por la soprano Andrea Jiménez, el tenor José Manuel Sánchez, el barítono Joan Miquel Muñoz y el actor Albert Mèlich. Estarán acompañados por el pianista Francesc Blanco. La encargada de la dirección musical es Victòria Cortès. Las entradas están disponibles en www.euroclassics.es.