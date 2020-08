Herreros, en la semana de la arquitectura en Pollença

El próximo martes 11 de agosto arranca la séptima edición de la semana de la arquitectura y diseño en Pollença. Un evento que se prolongará hasta el jueves 13 y que contará con la presencia de Juan Herreros, ganador del premio FAD de arquitectura 2020, que planteará cómo se pueden trabajar los cambios en viviendas, edificios y ciudades según las nuevas realidades.

Será la primera vez que participe como invitado en esta semana, aunque ya se lo hubieran ofrecido otras veces: "Siempre me coincidía, por fechas, con otros compromisos. Como este año es tan diferente, he podido decir que sí", apuntó el arquitecto a DIARIO de MALLORCA. No obstante, sí que había presenciado, como público, algunas de las charlas y ponencias de sus colegas.

Además, también estarán presentes cinco profesionales del sector que relatarán su experiencia y su conocimiento sobre la arquitectura. Esta edición será atípica ya que contará con una limitación de aforo y todo aquel que esté interesado en acudir deberá rellenar un formulario. La entrada será gratuita.

Entre los demás participantes en la semana de la arquitectura de Pollença se encuentra Cris Ballester, directora gerente del Instituto Balear de la vivienda y encargada de promocionar la vivienda pública protegida en Balears.

También Alberto Veiga, fundador del estudio Barozzi Veiga junto a Fabrizio Barozzi. Un estudio que ha trabajado internacionalmente en proyectos públicos y privados con importantes distinciones.

Maria Sisternas, arquitecta en la Universidad Politécnica de Cataluña (EtsaB) desde el 2006, también forma parte del cartel de arquitectos. Es experta en transformación urbana con conocimiento en el ámbito de las ciencias sociales.

También contará su experiencia y cuestiones sobre la arquitectura en el mundo actual Albert Faus, licenciado en arquitectura y diplomado en Ingeniería de edificación por la Universidad Politécnica de Cataluña UPC.

Por último, en Pollença también estará presente el estudio Peris+Toral, arquitectos que sugieren escenarios en los que el usuario aprende el relieve. Su propuesta es una arquitectura sencilla y de discreta presencia.