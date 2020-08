"El dilema político verdadero no es monarquía o república, sino mejor o peor democracia"

P Con la salida de España de Juan Carlos I, su libro sobre la Transición, Anatomía de un instante, vuelve a recobrar un sentido inusitado y puede generar nuevas lecturas. ¿Qué feedback está teniendo ahora mismo?

R No me consta que, con la salida de España del Rey, la gente se haya puesto a leer Anatomía de un instante. Me encantaría, y a mi editor también, pero lo dudo mucho. A lo mejor algún lector de buena fe lo ha hecho, pero seguro que los políticos y opinadores no, porque están demasiado ocupados opinando como para ponerse a leer. ¿Y si lo que leen les obliga a reflexionar? Imagínese la catástrofe. No: mejor seguir opinando.

P Cuando escribió aquel libro, ¿dejó material sobre el emérito en un cajón que ahora podría arrojar nueva luz sobre lo recientemente acaecido? ¿Ve una segunda parte?

R En un libro no debes contar todo lo que sabes, porque así sólo se puede escribir un mal libro, o directamente un libro incomprensible. Cuentas lo que es pertinente, lo que es relevante, lo que tiene sentido contar en el libro. Pero, si la pregunta es si me mordí la lengua o me guardé algo relevante o pertinente en el cajón, por miedo, la respuesta es no. Y no porque yo sea valiente, sino porque soy escritor y quería escribir el mejor libro posible. Dicho de otro modo: yo, como persona, soy razonablemente cobarde, pero como escritor no puedo serlo; un escritor cobarde es como un torero cobarde: se ha equivocado de oficio; un escritor cobarde no es un escritor: es un escribano. Así que para qué una segunda parte, si allí ya dije todo lo que tenía que decir.

P ¿Cómo valora el hecho de se esté tratando desde Casa Real y el Gobierno un asunto de presunta corrupción económica como un tema privado del exmonarca y su familia?

R ¿Se está tratando como un tema privado? No sé. Yo lo único que sé es que, en su vida privada, el Rey debe ser un ciudadano como todos los demás y que, tal y como yo leo la Constitución, el Rey sólo es inviolable en sus actos políticos –cosa lógica porque esos actos no son suyos: son del Gobierno; el Rey no hace más que refrendarlos-; en sus actos privados, en cambio, no debe ser inviolable: el Rey no puede ir por ahí atropellando gente, digamos, sin que nadie le diga nada. Y, si mi lectura de la Constitución es equivocada –como dicen algunos constitucionalistas-, entonces me parece evidente que hay que modificar la Constitución.

P ¿Sólo la transparencia puede salvar la monarquía?

R A mí lo que me importa es salvar la democracia; es decir: tener una democracia mejor que la que tenemos. La monarquía es accesoria, salvo por el hecho de que, en la Constitución del 78, es la clave de bóveda de todo el edificio, y si se cambia la monarquía hay que cambiar la Constitución; es decir: hay que empezar de nuevo, lo que ahora mismo no me parece una buena idea, entre otras muchas razones porque ese volver a empezar de nuevo es lo que más ha dificultado históricamente el arraigo de la democracia en nuestro país. Lo que quiero decir es lo que he dicho mil veces: el dilema político verdadero, en España como en todas partes, no es monarquía o república –como sí lo fue en la España de los años treinta, cuando monarquía significaba dictadura y república significaba democracia-, sino mejor o peor democracia, como demuestra el hecho palmario de que ahora mismo algunas de las mejores democracias del mundo son monarquías. Todo lo demás me parece perder el tiempo: crear un problema ficticio para ocultar los reales. Que es, por cierto, la gran especialidad de los populistas.

P ¿Esta salida del Rey no es una manera desesperada de parar un tsunami que podría hacer caer la estructura de poder político, económico y mediático actual, lo que se ha venido a llamar "Régimen del 78"?

R La expresión "Régimen del 78" la acuñó Podemos para sugerir que la democracia actual no es más que una continuación del franquismo –el Régimen por antonomasia- por otros medios; es decir: para sugerir que no vivimos en una democracia de verdad. Esto no es lo que dicen todos los índices de calidad democrática del mundo, y no se lo creían ni los de Podemos; ahora que están en el poder ya ni siquiera lo dicen (aunque es muy posible que vuelvan a decirlo si lo abandonan). En fin: el llamado "régimen del 78"no es más que la democracia fundada en la Constitución del 78, y yo no creo que lo que está pasando estos días vaya a tumbar la democracia. Una democracia imperfecta, como todas, pero una democracia al fin y al cabo (la democracia perfecta no existe; mejor dicho: la democracia perfecta es una dictadura; lo que define a una democracia de verdad es que es perfectible, infinitamente perfectible). En cuanto a la salida del Rey, sí, parece evidente que es un intento –el tiempo dirá si acertado o no- de que las noticias que están apareciendo sobre él no perjudiquen a la monarquía.

P ¿Cómo valora que el PSOE haya pactado esta salida con Felipe VI sin consultarlo con sus socios de Unidas Podemos?

R ¿Está segura de que no lo ha consultado? Yo, no.

P ¿Con la República tendríamos un sistema político más saludable o lo duda?

R Creer que cambiar una monarquía parlamentaria por una república mejoraría sin más nuestra democracia no es una idea política: es una superstición milagrera. ¿Mejoraría la salud o la educación? ¿Bajaría el paro? ¿Le parece que la República de Siria o la de Venezuela son sistemas políticos más saludables que el danés, el noruego o el sueco, que son monarquías parlamentarias? Le repito que la cuestión no es monarquía o república, sino mejor o peor democracia. Esto no es una opinión: es un hecho.

P Si tuviera que escribir ahora mismo una novela sobre Juan Carlos I, ¿de qué pregunta de tipo moral o ético partiría el libro?

R No lo sé, pero desde luego el personaje es interesante, sobre todo ahora, cuando puede contrastarse este final penoso con su brillante principio como Rey, cuando resultó decisivo para que España pasara de una dictadura a una democracia sin una guerra o un conflicto ingobernable y viviera a continuación el mayor periodo de paz, prosperidad y libertad de la era moderna (esto es otro hecho, no una opinión). Visto así, yo diría que Shakespeare no le hubiera hecho ascos al personaje.

P En Terra Alta, con la que ganó el último Premio Planeta, opta por la novela criminal, género distinto al utilizado en los últimos libros. ¿Por qué ese cambio?

R ¿Terra alta es una novela policial, o criminal? Puede ser: al fin y al cabo, el protagonista es un policía que intenta descifrar el enigma de un crimen múltiple y atroz. Pero, bien pensado, todas mis novelas –en realidad, todas o casi todas las novelas que admiro- plantean un enigma y tratan de alguien que intenta resolver ese enigma. En cuanto al género policial, ¿por qué no acogerse a él, aunque sea de forma heterodoxa, como lo hago yo? Al fin y al cabo, es como todos los demás géneros: quiero decir que con él se pueden escribir buenos y malos libros; yo intento escribirlos buenos. Es verdad que hay gente que lo considera un género menor; pero lo cierto es que cualquiera que sepa qué es la literatura sabe que no existen géneros menores o mayores, sino sólo formas mayores o menores –mejores o peores- de practicar los géneros. Y también es verdad que este libro es un poco diferente de los que he escrito hasta ahora; de hecho, es un intento de renovarme, o de reinventarme como escritor: no hay nada peor que esos escritores que, llegado un determinado momento de su trayectoria, se limitan a repetirse, a convertirse en imitadores de sí mismos. Esa es una forma de muerte en vida, y yo quiero morirme bien vivo.

P Sucede en plena época del Procés la novela, con el que usted es crítico. ¿Cómo valora el posicionamiento del independentismo y las declaraciones de Torra respecto a la salida del Rey? ¿Va a ser un momento muy aprovechado?

R Claro: en España, los partidos políticos no son máquinas de resolver problemas sino de aprovecharlos en interés propio, para obtener más poder, y el secesionismo ha llevado esa enfermedad a niveles delirantes. ¿No pretenderá que digan nada distinto de lo que dicen sobre el asunto del Rey, sobre todo teniendo en cuenta que Felipe VI les paró los pies el 3 de octubre de 2017?

P Van saliendo voces críticas con el sistema cultural catalán, como la de la poeta Juana Dolores. ¿Se va sintiendo menos solo?

R Nunca me he sentido solo: más de la mitad de los catalanes no son secesionistas; el problema es que, gracias a una ley electoral que les favorece, los secesionistas tienen el poder y lo ponen por entero al servicio de su causa, lo que significa que hacen tanto ruido que a veces parece que son todos los catalanes, y no es verdad. Otra cosa es que muchos no secesionistas se callen; pero eso es problema suyo, no mío. Por lo demás, lo que yo sobre todo he criticado, más que el movimiento secesionista –que también-, es el carácter antidemocrático del secesionismo, que se volvió flagrante en otoño de 2017.

P Una pregunta para todas las literaturas, también la castellana. ¿Qué relación tiene la literatura en general en estos momentos con la totalidad de la sociedad a la que se dirige? ¿Es crítica, acrítica, demasiado ajustada a la industria cultural, a la cultura de premios literarios?

R No lo sé, pero una literatura que no es crítica no es literatura: es mecanografía. La literatura en general, y muy en particular la novela, entraña una rebelión contra la realidad, contra sus limitaciones, insuficiencias y estrecheces. Por eso el novelista es o debería ser, básicamente, un rompepelotas, una mosca cojonera, un grano en el culo, un aguafiestas, alguien que siempre dice lo que la gente no quiere escuchar. En definitiva: un peligro público.