Carlos Latre: "España es un país con un grandísimo sentido del humor"

Las imitaciones de Carlos Latre (Castellón, 1979) se han convertido en uno de los reclamos televisivos más potentes de nuestro país. Ahora aterriza en Mallorca para presentar su nuevo espectáculo, One-Man Show, en el que tratará de hacer reír y disfrutar "a partes iguales".

Afirma haber preparado una gran exhibición en la que imitará a más de 100 personajes: "Habrá coreografías, bailes y, sobre todo, muchas risas. Desde Fernando Simón hasta el Rey Juan Carlos I. Siempre en clave de humor, claro. Queremos jugar con la realidad y con los recuerdos". Sobre las últimas noticias del rey emérito, Latre se muestra ingenioso: "Para los humoristas todo lo que está pasando es un filón. No tenemos necesidad de hacer guión porque nos lo dan todo hecho. Si hace unos años me llegan a decir que iba a pasar esto me hubiera reído. Parece que lo ha escrito algún guionista". Recuerda que la última vez que estreno un show coincidió con la abdicación: "Tuvimos que cambiar todo lo que teníamos para improvisar sobre lo nuevo que había pasado". Declara que, a raíz de todo lo que se va conociendo, su equipo y él han decidido "cambiar lo que tenían e improvisar mucho".

No cree en los límites del humor: "España siempre ha sido un país con un grandísimo sentido del humor y creo que se pueden hacer bromas de prácticamente todo. Yo he hecho, durante la pandemia, gags sobre Fernando Simón o la distancia social". Con su humor, que califica de blanco y cercano, trata de no hacer daño a nadie: "En el caso del Rey, se trata de una persona muy imitada y pública. Tengo cariño a su familia y les conozco, pero eso no condiciona que se puedan hacer chistes de ellos".

Celebra las nuevas medidas de seguridad y su efectividad: "No ha habido ni un solo caso en todos los festivales que se han celebrado en España. Las medidas son extremas y eso aporta confianza a los que vienen a los espectáculos". A pesar de ello y a raíz de las imágenes que se han podido ver estos días de plazas de toros llenas sin respetar las distancias, Latre no ve justo el trato que se le ha dado a la cultura: "Lo que está claro es que en un teatro o en un cine nadie se ha infectado. Ni un solo caso. Y se ha demonizado y machacado al sector de la cultura cuando estaba muy tocado. Debemos lanzar un mensaje de confianza para que el público vuelva a los teatros y que no acaben de hundir al sector".

Tras tantos años, afirma no sentir miedo a subir al escenario pero sí ilusión y nervios: "Estoy deseando volver porque quiero reencontrarme con el público. Palma es un talismán para mí, un sitio especial. Siempre me dan muchísimo cariño y muchos de mis shows han empezado ahí". Su relación con la capital mallorquina es, según declara, "maravillosa y muy bonita".

Dedica mucho tiempo a la preparación de sus espectáculos, con largas jornadas de trabajo en los meses previos: "Para este espectáculo, por ejemplo, hemos dedicado durante un mes más de 14 horas diarias a prepararlo. El resultado es fantástico, pero nos ha llevado muchísimo trabajo". Además, confiesa que hay algunas imitaciones que siempre le piden: "Mis grandes clásicos siempre serán Boris Izaguirre, Karlos Arguiñano, Andrés Iniesta y Matías Prats".

Además, el imitador lleva más de 20 años trabajando en la televisión, por lo que manda un mensaje claro: "Te puedo asegurar que es un mundo para el que tienes que estar preparado psicológicamente porque la competencia es altísima, las audiencias marcan las decisiones y al final se hace muy duro en algunos momentos". Pese a ello, está muy contento con su trabajo y espera poder disfrutar del medio mucho años más.