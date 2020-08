Neil Young denuncia a Trump por usar sus canciones sin permiso en sus mítines

La leyenda del rock Neil Young presentó una denuncia en un tribunal de Nueva York contra la campaña para la reelección de Donald Trump por utilizar sus canciones en sus mítines políticos sin permiso del artista.

La querella, publicada en la página web de Young este martes, alega que la campaña de Trump no tenía la licencia adecuada para reproducir sus canciones 'Rockin' in the Free World' y 'Devil's Sidewalk' en un mitin el pasado 20 de junio en Tulsa (Oklahoma).

"La denuncia no pretende faltarle al respeto a los derechos ni a las opiniones de los ciudadanos estadounidenses, que son libres de apoyar al candidato que elijan", subrayó el texto de la querella que se lee en la página de Young.

"Sin embargo, el denunciante no puede quedarse con la conciencia tranquila si permite que su música se use como tema principal para una campaña divisiva y anti-estadounidense de ignorancia y odio", agregó.

La querella fue presentada este martes en las cortes del distrito sur de Nueva York, situadas en Manhattan, según confirmó el abogado de Young a los medios locales.

Trump ha utilizado la música de Young durante años, incluyendo su campaña electoral de 2016, apuntó la denuncia. Usó uno de sus himnos por primera vez después de anunciar su candidatura a la presidencia en un evento en 2015 en la Torre Trump de Manhattan.

La queja solicita pagos por daños de entre 750 dólares y 150.000 dólares por cada infracción de derechos de autor de la campaña de Trump.

Young recientemente criticó el uso de una de sus canciones en un polémico evento del monte Rushmore para celebrar la independencia de Estados Unidos al que asistió el presidente. "Me solidarizo con los Lakota Sioux y esto NO me parece bien", dijo en la red social Twitter el mes pasado.

El monte Rushmore está situado en Dakota del Sur y en su ladera están esculpidos los rostros de cuatro presidentes estadounidenses pese a que la zona en la que está ubicada forma parte de las tierras sagradas para una decena de tribus indígenas de Estados Unidos.