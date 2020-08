"Si tienen que coger al rey Juan Carlos que lo hagan y no se anden con tanto mamoneo"

Cantante y actor. Empezó en el mundo de la música a principios del siglo XXI con su grupo La Excepción, con el que ha grabado cuatro discos. Su éxito le ha llevado a participar en películas como 'El truco del manco', con la que consiguió dos premios Goya, en series de televisión como 'El chiringuito de Pepe' o, incluso, a tener su propio programa de televisión, 'Donde comen dos', en el que viaja para mostrar la gastronomía española

La escena del rap en España tiene grandes referentes como Kase O, SFDK, Violadores del Verso o El Langui, que pertenece al veterano grupo La Excepción. Este último, cuyo nombre real es Juan Manuel Montilla (Madrid, 1979), siempre ha tenido una conciencia de clase muy marcada, en parte por la situación que ha vivido. Nació y creció en un barrio obrero madrileño, Pan Bendito, y eso le ha hecho ser la persona que es. Allí aprendió lo que significa la humildad y la necesidad de salir adelante. Como cantante ha participado en cuatro álbumes con su grupo y uno en solitario, Hola, que fue publicado en 2015. Incluso acompañó a Andrés Calamaro en su disco On the Rock. Además, se le ha podido ver actuar en varias películas y series e incluso ganar dos premios Goya gracias a la española El truco del manco, dirigida por Santiago Zannou. Obtuvo dos estatuillas: la de mejor actor revelación y la de mejor canción. Todo un éxito para él. A pesar de no sentirse molesto ante las preguntas por la parálisis cerebral que padece, defiende que palabras como "minusválido" son injustas porque "no son fieles a la realidad y solo sirven para generar diferencias entre las personas". Su nombre artístico viene de un chico de su barrio que sufrió el mismo trastorno y que se convirtió en un referente para él. Acaba de aterrizar en Mallorca para dar dos conciertos en s'Embat [ayer y hoy a las 20 horas] y, próximamente, rodar algunos capítulos de su programa de televisión Donde comen dos.

P ¿Cómo ha sido regresar a Mallorca después de la cuarentena?

R Mi primer contacto ha sido impactante porque no te esperas llegar la primera semana de agosto a un destino turístico tan grande como Balears y encontrar el aeropuerto casi vacío cuando normalmente está lleno. No recuerdo cuándo estuve por última vez aquí porque tengo un problema para recordar muchos de los lugares a los que voy, pero esta isla siempre es un sitio al que apetece venir. De hecho estoy aquí hasta el jueves, me voy tres días y vuelvo a venir una semana porque Mallorca e Ibiza son dos de los destinos que aparecen en la nueva temporada de mi programa de televisión. Se quedaron fuera de la anterior entrega y queríamos venir porque se nos quedó una espinita clavada.

P ¿Cómo vive la vuelta a los escenarios?

R No se trata de una vuelta para emprender una gira o algo parecido. Tengo que decir que esto va a ser una cosa excepcional. No voy a dar conciertos durante el verano porque todo se ha suspendido y esto va a ser un evento especial. Vengo aquí para relajarme y disfrutar de un lugar como s'Embat.

P S'Embat es un lugar privilegiado para retomar su actividad.

R Sin ninguna duda. Volver después de este tiempo tiene su punto de encanto y de tener que acostumbrarte a una nueva realidad porque la situación puede durar mucho tiempo, así que nunca se sabe cuándo volveremos a la normalidad de antes en la que podíamos actuar sin tantas medidas de seguridad.

P ¿Qué ha supuesto el rap para usted?

R La respuesta es clara y directa: todo. Ha sido el camino para llegar a todo lo demás. Siempre me ha hecho sentir útil y uno más. Podía desarrollar las capacidades que estaba descubriendo, y a partir de ahí fue mi motor y el hilo conductor para dar el salto al cine, a la radio o a la televisión.

P ¿Puede hacerse música rap sin conciencia política?¿Debe tener siempre algún componente político?

R Creo que no. El rap es rima. Puedes rimar sobre una margarita o un grano de arena. No tiene por qué tener crítica social. Al final el rap es la rima sobre una base instrumental.

P Hablando de sus hijos, ¿cómo viven ellos la música y, en concreto, el rap?

R No lo sé. Supongo que seguirán sus propios pasos e irán encontrando sus gustos. Para mí cuando hacemos algo juntos es una satisfacción muy grande. Con Hugo, mi hijo mayor, tengo una canción que la primera parte la cantó con tres años y la segunda, con seis. Esto es algo que no se ha hecho en el panorama musical. La canción que dará el título a mi nuevo disco es con él, por ejemplo. Ahora ya ha crecido y podemos hablar de otros temas.

P ¿Cómo ha vivido las últimas noticias sobre la salida de España de Juan Carlos I?

R Pues igual que mi vecino que se levanta a las 6 de la mañana para trabajar o el que me está haciendo las fotografías ahora mismo. Toca salir a currar cada día pase lo que pase. Si le tienen que coger pues que lo hagan y que no se anden con tanto mamoneo.

P ¿Ha existido un trato de favor hacia el rey emérito que otros ciudadanos no han tenido?

R Claro, y él como ciudadano español tiene que cumplir, porque si tú llevas a cabo una acción ilícita te van a perseguir y no te dejarán salir tan pronto. El mamoneo está a la orden del día en este país y, por mucho que digamos, van a seguir haciendo lo que quieran según sus intereses.

P ¿Qué es más importante, la dedicación o el talento?

R El talento mola y pone mucho, pero la dedicación es mucho más importante. Si yo descubro a dos personas, una con talento y otra muy trabajadora que se esfuerza al máximo, pues acabaré eligiendo a la segunda. El talento sin dedicación no es nada. Cuando te esfuerzas para sacar tu mejor versión estás haciendo un bien a los que te rodean porque ya estás intentando ser el mejor en lo tuyo. Igual que tenemos que esforzarnos cada día en ser mejores personas. Eso es clave.

P Hace un tiempo dijo que no le gustaba la palabra "discapacidad" y se generó cierto debate. ¿Por qué?

R A mí da igual cómo me llamen, pero a la hora de hablar hay algunos sectores que se pueden enfadar si digo según qué cosas. Puede venir una madre y decirme que su hijo no es discapacitado porque está perfectamente capacitado para hacer muchas cosas, y yo le tendré que dar toda la razón. Como yo soy un personaje público, me guste o no, pues me cuesta encontrar palabras que no hieran a unos y a otros.

P También está en contra de las etiquetas.

R Totalmente. Las etiquetas no me gustan, y discapacitado lo es. ¿Discapacitado para quién? Es como si te pregunto si sabes cantar. Pues si no sabes eres un discapacitado, ¿no? Cada persona sabe hacer unas cosas concretas, pero no saber no te hace ser un discapacitado. Entonces, ¿por qué no llamamos a todos discapacitados? Sería más fácil. Deberíamos quitar las etiquetas porque solo sirven para dividir y segregar. Somos personas, no hace falta definirnos de ninguna forma para diferenciarnos.

P Siempre ha defendido la importancia de los orígenes. ¿Qué significan para usted?

R Saber de dónde vienes, dónde te has criado y cómo has crecido, tanto para bien o para mal, te ayuda a mejorar y a salir de donde no querías. Es fundamental no olvidar nunca el lugar y la gente que te ha visto crecer porque gracias a ellos y lo que te han aportado has llegado a donde querías.

"Poco a poco van saliendo nombres que engrandecen la escena española de rap"

P ¿Qué canción de su carrera le representa más?

R Es imposible decidir. Cada una surge en un momento concreto de tu vida. Aunque los temas en los que participan mis hijos siempre serán muy especiales para mí por lo que representan. Son más personales e íntimos.

P Géneros musicales como el reguetón o el trap están teniendo mucho impacto desde hace unos años, igual que la música en castellano. ¿Qué piensa de esta nueva tendencia?

R La música es música. No podemos entrar en conflictos con gente que también hace música. No están haciendo nada malo. Al revés: están sacando lo que tienen dentro de la forma que más les representa. Al final tratas de poner ritmo a esos momentos que has pasado y que han significado algo para ti. Eso, por el mero hecho de ser tan personal, ya merece un respeto. Te puede gustar más o menos, pero hay que defender que cada uno haga la música que quiera. Algunas temáticas sí que son cuestionables, pero eso ya es problema de cada uno. A veces criticamos mucho en lugar de disfrutar. Si no te gusta pues cambia de canción o de emisora, tan simple como eso.

P ¿Cómo percibe la nueva escena de rap en España? Ayax y Prok, Natos y Waor, Tríbade, etcétera.

R Veo que va muy bien y poco a poco van saliendo nuevos nombres que engrandecen la escena española. El rap sigue vivo y lo mantienen activos muchísimos artistas. No solo esos, también Foyone o Haze. Estos nombres son los más conocidos, pero hay mucha gente buena haciendo rap en nuestro país. Al final se trata de un esfuerzo colectivo porque no solo importa el que rapea y escribe, sino también los productores, los DJ, los grafiteros, etcétera. El público también es muy importante porque al final es el que compra el producto y nos apoya con sus descargas o sus entradas para los conciertos. Estoy contento porque tenemos unos buenos representantes y hay futuro.