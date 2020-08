CineCiutat proyecta cine al aire libre los jueves de agosto

Este jueves comenzará la primera velada cinematográfica con Invisibles, a partir de las 21,30 horas; seguirá el día 13 a la misma hora con Encuentros en la 3ª fase, el día 20 con Call me by your name y el 27 con Coco, en el marco de esta iniciativa de CineCiutat y Gira-sol per a la Salut Mental.

Las entradas son gratuitas hasta completar el aforo y se pueden recoger en la taquilla de CineCiutat.

El portavoz de CineCiutat, Javi Pachón, ha destacado que 8 años después de la apertura de la sala y gracias a la iniciativa 'Cine Rodat', podrá celebrarse el primer 'CineCiutat a la fresca' y compartir el cine "con el barrio", ha informado el cine en un comunicado.

Pachón ha agradecido además la complicidad de Mercasa, gestora de s'Escorxador, para hacerlo posible y ha explicado que la programación del ciclo refleja los "valores y líneas programáticas de CineCiutat", con lugar para la producción española, el cine clásico, de calidad y alcance comercial y el cine familiar.

Alfonso Suárez, de Girasol per la Salut Mental ha destacado la buena acogida de Cine Rodat, que cumple dos objetivos "crear puestos de trabajo de calidad para personas con trastornos de salud mental y visibilizar la labor que se hace desde entidades como Girasol".

"Estamos haciendo un trabajo de calidad, de cuidado para las personas con el tema de la covid que, además, se lo pasan bien disfrutando del cine. En cierta forma, retornamos a la sociedad los cuidados que nos dan", ha asegurado.