Arranca el rodaje de 'Go, Spain!'

Parte del equipo de rodaje de 'Go, Spain!', ayer, durante la grabación, en el edificio de la bodega de Pollença Can Axartell.

Parte del equipo de rodaje de 'Go, Spain!', ayer, durante la grabación, en el edificio de la bodega de Pollença Can Axartell. G. BOSCH

El imperdible edificio de Can Axartell, la bodega pollencina, fue el escenario principal de la jornada de rodaje de ayer del proyecto Go, Spain, un audiovisual de la productora Think que combina la ficción y el documental y que concluirá en la isla su plan de rodaje –arrancaron el domingo, en la azotea del hotel Valparaíso–.

El objetivo de esta producción, que dirigirá Pelayo Muñiz, es ayudar a la reconstrucción, promoción y recuperación económica del estado español tras la irrupción de la pandemia, sobre todo a partir de la promoción turística: "Se trata de un producto de entretenimiento para la promoción turística, pensado para exportar fuera del país, que ayude a recomponer la imagen de España después de esta crisis. Queremos ofrecer algo que inspire a través de la creatividad, y demostrar que no tenemos que estar parados, que se pueden hacer cosas en la nueva normalidad y que hay que animarse a hacerlo", comenta el productor, Ángel Tapia, que sigue: "Lo haremos a través de las historias vitales de algunos de los protagonistas de la cultura, la gastronomía, el deporte, el arte, la música y el entretenimiento de este país", dice, y la narración tendrá el confinamiento como contexto.

Esta ficción-documental contará con Cayetana Guillén Cuervo como narradora, y con la danza como hilo conductor, además de con un personaje asiático. A través de diferentes coreografías, se representarán varios estados de ánimo que ha suscitado el confinamiento a mucha gente.

Más de 60 figuras representativas de la cultura y el entretenimiento del país participan en Go, Spain!, que rodará en Mallorca hasta el día 7, en lugares como Ses Salines o el Cap Blanc.

El director del hotel Valparaíso, Toni Ferrer; el chef del Restaurante Oliu, Joan Porcel; la comisaria de Exposiciones y Cultura en Mallorca, Neus Cortés; el productor de cine Juan Carlos Caro; el diseñador Sebastián Pons; el relaciones públicas Tommy Ferragut; y el tenista Rafa Nadal serán los protagonistas isleños de este audiovisual, que recorre otros territorios del país.