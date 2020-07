Vint anys de diferència

Avui a Bellver (21.30h), un reduït grup de músics de la simfònica, dirigits pel seu titular Pablo Mielgo, acompanyaran tres actors, en la versió semi escenificada de La història d'un soldat d'Igor Stravinski.

I demà, en el mateix indret i a la mateixa hora, un quartet d'oboè, violí, viola i violoncel interpretaran obres del segle XX d'Ernest J. Moeran, Benjamin Britten, el mallorquí David Leon i Ferrer Ferran.

El passat dimarts 28 de juliol es cumpliren dos-cents setanta anys de la mort de Johan Sebastian Bach a Leipzig, la ciutat en la qual va viure els darrers, fa no fa, trenta anys de la seva vida. Leipzig és la ciutat Bach per excel·lència, tot i que va viure i treballar a altres com Arnstadt, Köthen o Weimar.

Quan va morir Bach, la seva música era considerada antiga, i no en el sentit amb la qual la qualificaríem avui, sinó entesa com a passada de moda. El classicisme començava a veure la llum i arribaria en el seu zenit amb Haydn, Mozart i alguns dels fills del mestre alemany.

Doncs bé, per recordar aquesta efemèride, el cicle Matins de l'orgue d'Alaró (11.30h a l'església) ens proposa per demà dissabte un recital del titular de la casa, Miquel Bennàssar, amb tres obres de Bach, una de Vincent Lübeck i una improvisació del mateix intèrpret a partir de les notes B-A-C-H que en algunes terminologies musicals es corresponen amb Si bemoll-La-Do-Si natural. Per tant podem dir que Bach no només és un dels cims de la història de la música sinó que és també música en ell mateix.

Vint anys i cinc-cents quilòmetres separen la mort de Bach i el naixement de Beethoven a Bonn. Mentre que bona part de la fama del primer restava oblidada la del segon esperava el seu moment gloriós. Beethoven va esdevenir la figura musical mítica del seu temps. Mítica per també revolucionària. L'aristocràcia vienesa volia tenir el geni a prop i no hi havia sala de música de comte o príncep en la qual no s'hi interpretàssin la seva música de cambra o les seves cançons.

I parlant de cançons de Beethoven, recordem que per demà horabaixa i a la finca de Son Bauló, al costat de Lloret (19.30h), la mezzosoprano Waltraud Mucher, el tenor Daniel Kirch i la pianista Suzanne Bradbury, oferiran un recital monogràfic format per lieder i duos bethovenians. Fragments d'Egmond així com la famosa ària de concert Ah! perfido, opus 65.