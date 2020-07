Ana Pastor presenta en Palma 'Origen': "La solidaridad es la mejor ideología"

"La solidaridad y la empatía son la mejor ideología. Yo lo tengo grabado en el ADN: quien practica la empatía le cuesta más entrar en la espiral de odio en la que vivimos ahora", afirma Ana Pastor (Madrid, 1977). La periodista, al frente de la productora audiovisual Newtral, fundada por ella misma hace dos años, presentó ayer el documental Origen en el Atlàntida Film Fest, en el transcurso de un acto celebrado en la Misericòrdia [vea aquí las imágenes]. Un mediometraje, de 30 minutos de duración y en el que han participado Open Arms y la Fundación Barça, que cuenta la historia de varios jóvenes senegaleses que decidieron no irse a Europa, como muchos de sus compatriotas, para desarrollar su actividad profesional en su país y levantar sus propias empresas.

La idea de este documental nació "en el mar después de ver innumerables rescates y ver cómo se pierden tantas vidas de una forma tan cruel", señaló el capitán del barco humanitario Open Arms, Óscar Camps (Barcelona, 1963), el mismo día y horas antes de que el Senado de Italia aprobara llevar a juicio a Matteo Salvini por abusos contra los migrantes por haber decidido retrasar el desembarco de refugiados rescatados por el barco de la ONG en agosto de 2019. "Me choca muchísimo que un delito se pueda discutir en la arena política, porque según los intereses de cada partido decidirán si ese señor tiene que ser juzgado o no. Indicios de delito, al menos tres, ya los señaló el fiscal. En cualquier caso tenemos fe en que el Senado le retire la inmunidad parlamentaria [algo que sucedió en la tarde de ayer]", expresó Camps a preguntas de este diario.

Origen se rodó el año pasado en Senegal, un país que a diferencia de otros del continente africano, marcados por los conflictos armados o los grupos terroristas, "vive una semidemocracia desde hace décadas", apuntó Camps, pero del cual, "en un año, rescatamos 4.000 personas", todas con la esperanza de que Europa les acogería, sin tener en cuenta las oportunidades que pueden encontrar en sus territorios de origen.

"Hay numerosos caminos, y a través de este documental se muestra el más peligroso y mortífero", subrayó Camps para destacar otras salidas como el emprendimiento en proyectos locales. En este sentido, Origen, "un relato que empieza y acaba en Senegal", y en el que dos nombres propios son protagonistas, "superación y perseverancia", da voz a jóvenes que han decidido "viajar hacia sí mismos", en busca del triunfo, como N Dèye, la única mujer mecánica de su promoción y hoy propietaria de un taller; N Dao, un joven que dejó el fútbol por la costura; Yama N'Diaye, que vende productos de Senegal en toda Europa; Mamadou Sow, impulsor de proyectos de economía social; Mamadou Sall, que conecta inversores con cooperativas agrícolas; o Mouhamet Sène, el primer universitario en una familia de comerciantes.



Testimonios en primera persona

"No le puedes pedir a nadie que te llene la barriga, lo debes hacer tú mismo", recuerda en la cinta Korka Diaw, otro ejemplo de lucha y sacrificio, alguien que creyó en los caminos más allá de la patera y que en la actualidad está al frente de una cooperativa de mujeres agricultoras.

"Los pequeños proyectos de emprendimiento de Senegal están permitiendo substitir a mucha gente, en condiciones muy dignas, y además muchos los encabezan mujeres", subrayó Pastor.

No obstante, levantar un negocio o lograr un trabajo digno en un país donde las mujeres "tienen que quedarse en casa y no deben moverse" (Yama N'Diaye) y en el que los jóvenes, igual que en otras zonas de África, ven en redes sociales y series europeas una imagen que quieren para ellos, no es un ejercicio sencillo. "Para ellos es más fácil saber qué día y a qué hora juega el Barça que saber que a unos cuantos pueblos de su casa están construyendo una fábrica que necesitará trabajadores", afirmó Camps.

"Subir a la barcaza es una parte oscura, y quedarte en casa por la presión familiar, también", sostuvo Pastor, que aboga por trabajar en el origen de estos países para impulsar líneas de desarrollo entre sus residentes.

"Vivimos en una época en la que mucha gente se informa y se forma a través de lo audiovisual, y no hablo solo de la televisión, que eso ya ocurría, sino de las plataformas. Una de las obsesiones que teníamos era tocar un tema que para nosotros es vital y que habla del tiempo en el que vivimos, que es la inmigración, y nada mejor que hacerlo con gente que sabe mucho de inmigrantes y de refugiados como son los de Open Arms. Tendría que haber más documentales que abordasen este tema pero estoy convencida de que la apuesta de Filmin por emitirlo nos ayudará mucho a que, por lo menos, se hable del tema, de esa otra realidad", añadió la curtida periodista.

Pastor solo tuvo palabras de elogio para los trabajadores del Open Arms, a los que conoció en To Kyma, "cuando nadie les conocía y ellos iban con sus motos acuáticas por las costas griegas y decíamos: quiénes son estos locos maravillosos. Años después se han convertido en un referente de la dignidad de salvar a la gente en Europa. Mientras las instituciones miraban hacia otro lado ellos estaban en el agua. Han tenido campañas a la contra muy duras, impulsadas sobre todo por la ultraderecha. Me gusta su progresión, de cuatro motos acuáticas a los barcos, y aplaudo que no se ha yan rendido porque salvar la gente en el mar es encontrar una aguja en un pajar", valoró.

Pastor reconoció que el Covid "ha hecho que haya más gente con miedo a lanzarse al mar" pero alertó de que "sigue existiendo esa realidad y ahora no hay gente salvándoles. Es el momento oportuno para Origen, porque a pesar de la pandemia, es el momento de hablar de los que se quedan, en un momento en el que el movimiento es muy complicado. Si el movimiento está restringido para un turista, ya no te cuento para un inmigrante o un refugiado".

Tras su estreno en Palma, Origen, disponible en castellano, francés y en wólof, idioma que se habla en Senegal, viajará hasta este país.