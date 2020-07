Se cumplen 30 años del baile de Alicia Alonso y Rudolf Nuréyev en Mallorca

La Misericòrdia homenajeó ayer, por su 30 aniversario, y con una exposición a uno de los eventos más importantes del siglo pasado en Mallorca. Se trata de la única actuación conjunta de la cubana Alicia Alonso y del ruso Rudolf Nuréyev, dos de los bailarines más importantes de la danza que bailaron, en el mimso patio de la Misericòrdia, el Poème de l'amour et de la mer, del compositor francés Ernest Chausson. La muestra, organizada por el Arxiu del So i la Imatge del Consell, cuenta, principalmente, con las fotografías que Óscar Pipkin documentó esa noche, junto a una recopilación de artículos de prensa que se hicieron eco del evento, el poema del propio Chausson, y un documental sobre la figura de los bailarines cedido por el Museo Nacional de Danza de Cuba.

El espectáculo, que también coincide con el centenario del nacimiento de Alicia Alonso, se llevó a cabo con motivo del primer Festival Internacional de Música y Danza situando así a Mallorca en el mapa mundial de la cultura.

Además, la soprano española Victoria de los Ángeles acompañó a la unión artística con su voz, aunque la cantante solo actuó con su voz grabada, más ocho bailarines directamente llegados del Ballet Nacional de Cuba.

Óscar Pipkin, que fue fotógrafo de EFE para Balears, explicó en la inauguración el desconocimiento de muchos, como él, de no comprender la grandeza de aquellos dos maestros que bailaron en la Misericòrdia. "Cuando se hizo este evento no había una conciencia profunda sobre quiénes eran los que estaban actuando. Al fotografiarles no tenía la percepción de qué era lo que estaba sucediendo esa noche en la magnitud en que lo veo ahora".

El fotógrafo, nacido en Buenos Aires y con 40 años de oficio en Mallorca, alabó la figura de la artista Alicia Alonso, que llegó a la isla para actuar con "70 años de edad y casi ciega, que quizás la gente que le vino a aplaudir no lo sabía". Pipkin concluyó confirmando que los negativos de aquella noche inolvidable para la cultura mallorquina se donaron al Arxiu del So i de la Imatge.