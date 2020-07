Rosa Maria Colom: "Mi amor ha sido una experiencia totalmente extraordinaria y maravillosa"

Sóller se convertía, durante los meses de verano, en un lugar de encuentro para personas de distintos lugares que habían encontrado en la costa mallorquina un sitio donde veranear. Provenían, principalmente, de Francia, Alemania, España y, algunos pocos, de Puerto Rico. Rosa Maria Colom recuerda el gran ambiente del pueblo y los intensos amores de verano, que se sabían caducos por la obligatoriedad de separarse a finales de verano. Allí conoció al amor de su vida, su futuro marido; una historia que empezó en época estival y que duró para siempre. "Nos conocimos en el tren yendo hacia Palma. Nos habíamos visto antes pero nunca habíamos hablado. En ese momento el tren tenía una especie de salón que servía para que los pasajeros pudieran entablar conversaciones". El suyo fue un amor repentino y directo, de aquellos que con una mirada los dos saben que están destinados a juntarse. "Estábamos hechos el uno para el otro, sin duda", afirma la escritora.

Él iba y venía de Barcelona hasta que formalizaron su relación y, al poco tiempo, se casaron. El encuentro se produjo en 1961 y dos años más tarde, en 1963, oficializaron su amor. "Vivimos siete años en Manresa y veníamos a pasar los veranos a Sóller". Siempre volvían. Incluso una vez, según cuenta Colom, tenían que encontrarse en la Font dels Estibadors, en Sóller, y un rato antes ella recibió un telegrama en el que su marido la avisaba de que el avión tenía retraso: "En aquel momento me asusté porque los telegramas se usaban en situaciones concretas, pero al final nos reunimos al día siguiente y pudimos disfrutar del verano". Aprovechó un viaje de trabajo de su padre para presentarle a su futuro marido: "Quería que le conociera y así hacerlo oficial con mi familia. En aquellos tiempos salir con alguien significaba que ya había una relación formal; ahora es diferente". Afirma que, si no fuera por su amor, ella no habría sido escritora.

P ¿Qué es el amor para Rosa Maria Colom?

R El amor, en mi caso, ha sido una experiencia totalmente extraordinaria y maravillosa. Éramos dos personas que encajábamos perfectamente en todos los sentidos, sobre todo el intelectual. Mi marido me impulsó a estudiar, algo que yo ya no tenía en mente. Hice la carrera de magisterio, y al acabar me puse a escribir. Él me dio muchas de las cosas que me han hecho llegar a ser lo que soy ahora.

P ¿Cuál ha sido su gran amor literario?

R Yo siempre he leído mucho. En mi casa había esa tradición. La primera obra que me cautivó fue Alicia en el país de las maravillas. Cuando una niña se enamora de un libro, se enamora de la literatura para siempre porque al final acabas buscando algo parecido a lo que te hizo sentir. En la adolescencia me enamoré de El jardín de los Finzi-Contini, así como de Rebeca. He tenido muchos amores literarios, pero estos fueron claves en mi vida. Y siendo mayor, mi gran amor de la literatura fue Umberto Eco. Leer es como sumergirse en una piscina. Penetro en los libros y leo despacio. Soy una lectora lenta.

P ¿Qué es más romántica, la prosa o el verso?

R La poesía es la esencia del romanticismo. Esto no quiere decir que no pueda haber prosa romántica, pero el verso suele estar más relacionado con el amor.

P ¿Cómo ha sido su experiencia con el amor y qué impacto ha tenido en su trabajo como escritora?

R Ha sido siempre ejemplar. Mi relación era total, sana. Sin mi marido no hubiera empezado a leer de la forma en que lo hago. Una vez me leyó la obra Solitud, de Caterina Albert –que en ese momento firmaba como Víctor Català– y me impactó tanto esa historia que nunca lo he querido leer por mi cuenta. Solo tengo el recuerdo oral. Quiero conservar el aura de ese momento. Él me abrió las puertas a este tipo de literatura más profunda y reflexiva.

P Escribió una versión de Caperucita roja. ¿Qué tipo de amor fomentan los cuentos clásicos?¿Se debe hacer una lectura crítica?

R Muchas de esas historias ahora no serían publicables porque son situaciones muy crueles. Era la literatura de ese tiempo, ahora van más alerta. Defiendo que todos deberíamos leer cualquier libro sin restricciones porque el placer de la lectura es muy importante aunque algunas de estas historias sean claramente machistas.

P ¿Ha cambiado la forma de amar desde que usted se enamoró?

R Sí, antes las mujeres tenían que estar sometidas y subordinadas al hombre. Parece que ahora esto ha cambiado completamente. El mundo está en constante evolución. En este momento, el feminismo está luchando para que sigamos avanzando. No es mi caso, pero soy consciente de que ha existido siempre.