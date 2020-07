El año en que Juan Marsé dimitió como jurado del Planeta

Octubre de 2005. El mundo editorial espera conocer el nombre del ganador del premio Planeta, el de mayor cuantía económica en lengua castellana. Una mallorquina, Maria de la Pau Janer, se alzaría ese año con el preciado galardón por su obra Pasiones romanas. Sin embargo, el éxito se vio ensombrecido por las declaraciones de Juan Marsé.

El escritor, jurado del premio, declaró sin piedad antes de que se dieran a conocer los ganadores que "de las obras finalistas, el nivel es muy bajo y en algunos tramos subterráneo. Hay algunas novelas que apuntan en sus planteamientos, pero se acaban frustrando". El barcelonés remató sus polémicas declaraciones añadiendo que "como el premio no puede quedar desierto, tendremos que votar a la menos mala". No trascendió si lo dicho por Marsé consiguió amargarle la noche a Maria de la Pau Janer, ya que la mallorquina se limitó a decir que "respeto muchísimo la opinión de Juan Marsé, quien por cierto, el año pasado ya protagonizó otra polémica al decir por escrito que no votaba. Este año al menos sí ha votado. Igual que respeto su opinión, respeto muchísimo la de escritores como Pere Gimferrer, mi gran maestro [quien también formaba parte del jurado]. Que haya estas controversias me parece positivo porque lo importante es que haya diversidad de opiniones. Pero quien ha ganado soy yo". En la rueda prensa posterior a la entrega del premio Janer y el autor de Últimas tardes con Teresa mantuvieron una tensa conversación. "Desde el punto de vista comercial, el Planeta funciona, pero desde la óptica literaria es más que dudoso", dijo el autor. Al hilo de las opiniones de Marsé la mallorquina afirmó que "siempre hay alguien que juega a hacer de enfant terrible" a lo que el escritor contestó : "¡Estoy hablando de literatura!". Ante esto Janer prosiguió: "No creo que sea malo que haya diversidad. Eres muy exigente y está bien. ¡A mí no me has aguado la fiesta!". Sin embargo, la ganadora tuvo que escuchar de Marsé: "Me molesta que en las obras se vean las ínfulas literarias, su carpintería". Unos días después, el escritor barcelonés presentó su dimisión como jurado al no haber atendido la editorial una serie de sugerencias de cambio en el proceso de selección las obras finalistas. Así valoró Janer su decisión: "Marsé ganó el Planeta, ¿cómo se llamaba su novela? Y entró en el juego, por tanto no le es desconocido el mundo Planeta, y ¡seguro que disfrutó el premio! No se puede hacer el ingenuo ahora. Aceptó entrar como jurado".



Armengol lamenta la pérdida

La presidenta del Govern, Francina Armengol lamentó la muerte del escritor Juan Marsé, uno de los destacados novelistas españoles de la segunda mitad del siglo XX y uno de los que más ha visto adaptadas al cine obras suyas. Según expresó Armengol en un mensaje difundido ayer en la red social Twitter, "es un día triste" por la muerte de Juan Marsé, a quien ha recordado como un "referente de la literatura española y uno de los grandes escritores de la Generación de los 50". En su escrito la presidenta del Ejecutivo aseguró que "con la muerte del autor de joyas como Últimas tardes con Teresa, decimos adiós a una época, a un estilo, a una mirada. A un narrador extraordinario de la Barcelona de su tiempo".