'The F**k-It List', rodada en Portocolom, se estrena en Netflix

La lista de a la mierda, título en español de The f**k-it List, es una de las últimas novedades de la plataforma Netflix. La película, enfocada a un público juvenil, se estrenó el pasado 1 de julio y tuvo en Mallorca, concretamente en Portocolom, parte de su localización. Las escenas en Portocolom se rodaron en agosto de 2018 en un espacio de seis días en los diferentes lugares del puerto. El largometraje, dirigido y escrito por Michael Duggan, es una comedia romántica protagonizada por los estadounidenses Eli Brown, conocido por la serie americana Pequeñas mentirosas (2010), y Madison Iesman, que participó en las dos secuelas de Jumanji.

La historia trata sobre Brett Balckmore (Eli Brown), un estudiante de instituto que se sacrifica en sus estudios escondiendo las dudas existenciales sobre su futuro. Al final, escribirá una lista de las cosas que no se atrevió hacer con Kayla Pierce (Madison Iesman), inmersa en dicha lista que se hará viral. Además, interviene en la película, como secundario, el conocido actor neoyorquino Jerry O'Conell.

En el largometraje, que está actualmente en el top 10 en el ranking de Netflix, hay una aportación mallorquina en el reparto. José Torresma, tras pasar un casting, interpretó el papel del ayudante de una madama. "Lo que más me llamó la atención es que están muy organizados y no pierden el tiempo. Cuando vas al set no estás esperando, sino que es para grabar", comenta Torresma sobre la forma de trabajar del equipo americano en Portocolom.

Torresma, que en 2018 protagonizó Retorno (2018), del joven director mallorquín Marcos Callejo, señala también la buena imagen que les dejó Mallorca al equipo tanto técnico como artístico. "Les gustó mucho la isla, la tranquilidad que se respira y el buen tiempo. Después del rodaje me dijeron que alquilarían un coche para visitarla". Asimismo, Torresma, además de resaltar la comodidad de trabajar para una producción americana, destaca la proximidad y el buen feeling con los actores. Parecía, según él, que "los conocías de toda la vida, cuando nos habían presentado hacía un minuto".

Además de la actuación de Torresma, fueron tres más las actrices mallorquinas que colaboraron en la película estadounidense, presupuestada en torno a los cinco millones de dólares. Elena Olalla, una de ellas, también pasó unas pruebas de selección hasta llegar al rodaje en Portocolom, interpretando a una chica española. Destaca, al igual que José Torresma, la confianza que tuvo el equipo de rodaje con ellos.

"Madison [protagonista de la película] fue muy simpática y amable con todos. Aún sigo en contacto con ella, y le pregunté antes del confinamiento si sabía algo del estreno. Me comentó que justo ahora se estrenaría porque ya se habían firmado todos los derechos de la película", afirma Olalla, quien recalca haber pasado muchos nervios antes del rodaje.