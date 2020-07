El Principal programa a Dagoll Dagom y al Centro Dramático Nacional

El Teatre Principal de Palma apuesta por una programación "kilómetro cero" con abundancia de producciones propias y coproducciones en un intento de convertirse en impulsor y dinamizador del sector teatral en Mallorca. Así lo expuso ayer Bel Busquets, vicepresidenta del Consell y consellera insular de Cultura, durante la presentación de la programación de este espacio escénico. Entre los cerca de 80 espectáculos habrá más de veinte montajes producidos o participados por el teatro. La colaboración con ayuntamientos y otras salas de la isla, además del convenio firmado con el Teatre de Manacor, avalan esta idea. Además del componente local, Busquets destacó la alta presencia femenina en las coproducciones del Principal, sumando hasta diez textos firmados por mujeres.

La vuelta a la programación presencial fue celebrada por Josep Ramon Cerdà, director del Teatre Principal, quien recordó que se acude al teatro "a reflexionar, a entretenerse, pero también para hacer comunidad y esto solo es posible viendo espectáculos en vivo. No debemos perderlo, a pesar de todos los condicionantes". Esas limitaciones van a ser las medidas sanitarias exigidas como el uso de mascarilla, la distancia social y un aforo reducido al 75 por ciento. Para el personal de la sala, además, será obligatorio pasar un PCR antes de poner en marcha la temporada. Aunque el repaso a la primera parte de esta programación se detuvo por prudencia en el mes de enero, a expensas de lo que pueda deparar la pandemia, Cerdà quiso destacar que en septiembre el Principal estrenará una programación de un nivel "muy alto" que arrancará el día 9 de ese mes con un homenaje al microteatro con piezas de Mar Pla, Marta Barceló, Miquel Mas y Sergio Baos. Del teatro de texto a la ópera, pasando por el circo, la danza y los nuevos formatos, con obras clásicas, pero también con piezas contemporáneas. No faltarán en este calendario nombres destacados de la escena como Sixto Paz con Así bailan las putas el 2, 3 y 4 de octubre; Dagoll Dagom, la Brutal y T de Teatre, con el espectáculo T'estimo si he begut el 5 de diciembre; Mario Gas que dirige a Vicky Peña en Pedro Páramo, montaje que llegará al escenario del Principal el 26 y 27 de diciembre; o Divinas Palabras, una producción del Centro Dramático Nacional que recalará en Palma el 30 y el 31 de enero, entre otras. En cuanto a las producciones propias destaca Clitemnestra, la casa dels noms, dirigida por Agustí Villaronga que podrá verse del 24 al 27 de septiembre. Otros título con sello del Principal es Very very slightly, dirigido por Laura Bergadà, y coproducido por la sala palmesana, El Mercat de les Flors y Morlanda Creacions que podrá verse el 7 y 8 de noviembre. La temporada de ópera, que ya suma 35 ediciones, regresa con La flauta mágica, que se representará el 16, 18 y 21 de octubre de la mano de la compañía holandesa Ópera Zuid de Maastricht. Según avanzó Cerdà, es posible que alguno de estos espectáculos se emita en streaming: "Se hará cuando esté justificado por afluencia de público, con aquellos montajes que agoten las entradas. También es un as que tenemos en la manga si se establecen nuevas restricciones de aforo". El acceso a estas emisiones tendría un precio de cinco euros. Finalmente Cerdà hizo hincapié en el esfuerzo realizado para captar nuevas audiencias y en fidelizar al público: "Queremos hacer un llamamiento a los espectadores para que adquieran un abono, porque hay motivos para venir al Principal cada semana", concluyó.