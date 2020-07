Omara Portuondo anula su concierto en Palma a causa de las restricciones de la UE por la Covid

La mítica cantante cubana Omara Portuondo ha cancelado su concierto en el Teatre Principal de Palma a causa de las restricciones de la UE a raíz de la crisis sanitaria. La conocida "diva del Buena Vista Social Club" tenía una cita con el público mallorquín el próximo 11 de julio. Se trataba de una fecha muy esperada ya que la cantante celebraba "90 años de vida y música".

"La novia del feeling", como la conocen en su país de origen, quería celebrar estos 90 años en un lugar emblemático como el Teatre Principal, en el que iba a repasar varios temas de su exitosa carrera. Además, la artista cubana iba a estar acompañada de grandes músicos como el pianista Roberto Fonseca, el bajista Yandy Martínez, el batería Ruly Herrera y el percusionista Andrés Coayo, así como nuevos talentos del jazz cubano. El grupo la acompaña en una gira por más de 15 países para "representar la cultura cubana alrededor del mundo".

La discografía de Portuondo suma casi 30 álbumes desde el año 1958, fecha en la que presentó su disco debut llamado Magia negra. Artista polifacética y excepcional, recibió en 2019 el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy y la medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en España.

A estos galardones hay que añadir el Grammy Latino obtenido en 2009 por su disco Gracias, que ganó en la categoría de Mejor Álbum de Música Tropical. Portuondo no solo goza de gran reputación en su país natal sino que también tiene un enorme reconocimiento en el mundo entero. Con un amor incondicional hacia la música, no se cansa de repetir lo importante que es buscar "nuevas musicalidades para no quedarnos solos". Portuondo ha lamentado la imposibilidad de acudir a una cita como esta, pero anima a su público a esperar un año para seguir disfrutando de su música.

Las entradas para el Principal estaban casi agotadas, por lo que se preveía una gran velada. Muchos amantes de la música esperaban desde hacía tiempo la actuación de una de las grandes voces de la música latinoamericana, pero la situación actual ha provocado que el encuentro se posponga hasta nuevo aviso.