La Fira del Disc se celebrará en septiembre en el Palma Arena

Tras el aperitivo del pasado 21 de junio, servido en Sa Possessió, donde cuatro expositores pusieron al alcance de los visitantes todo tipo de vinilos en el marco del Día Internacional de la Música, los organizadores de la Fira del Disc ya trabajan en una nueva edición de este encuentro musical dirigido a los coleccionistas, programado para los días 5 y 6 de septiembre, en el recinto del Palma Arena (Velòdrom Illes Balears), sede de sus últimas convocatorias.

"La Fira está confirmada, no así los conciertos con público en pie. Ya veremos cómo evoluciona todo en las próximas semanas", señala Peter Terrassa, responsable de esta cita que a lo largo de sus 19 años de historia solo ha faltado en dos ocasiones, en 2011 y 2012, cuando "de la noche a la mañana nos cortaron todas las ayudas institucionales".



"No pintan bastos"

"Este año, pese a la crisis del Covid-19, no pintan bastos. A nivel de ayudas no será tan dramático como en 2011 y 2012, nos apoyan el ayuntamiento, el Govern y, sobre todo, el Consell, y creo que el público responderá", augura el organizador de una feria que en los últimos años ha recibido la afluencia de 4.000 visitantes por edición.

Como el pasado domingo en Sa Possessió, el público que acuda al Palma Arena deberá portar mascarilla y guantes, y mantener una distancia de seguridad al consultar los vinilos de los expositores. Se instalarán unos 40 expositores de 16 tiendas y sellos discográficos, procedentes de Europa y América, con especial protagonismo para Revólver, Velvet Underground, Bionic y Discos Redondo, que ofrecerán todo tipo de memorabilia, libros, pósters, cedés, elepés, singles...

A pesar de que no estén confirmados los conciertos presenciales, la organización trabaja en la contratación de grupos y solistas, sabedora de que la música en directo es una de las señales de identidad de esta feria, como lo demuestran los más de cien conciertos que ha brindado desde la primera edición, la de 2000. La lista de los conciertos para el recuerdo incluye a primeras espadas internacionales, caso de Freeheat (ex Jesus & Mary Chain), Glen Matlock (Sex Pistols), The Damned, Juliette Lewis o Steve Wynn, y también nacionales, como Sexy Sadie, Miguel Costas (Sinistro Total), Maika Makovski, L.A. o los Barricada.



The Exploited confirman su actuación

El de los escoceses The Exploited iba a ser uno de los grandes conciertos de 2020 para la comunidad punk de la isla pero el delicado estado de salud de su cantante, Wattie Buchan, y posteriormente la crisis del coronavirus acabó por alejar de los escenarios mallorquines a esta banda tan gamberra como explosiva. The Exploited tiene una nueva fecha para Mallorca, en abril de 2021, en Sa Possessió. "Que se joda el coronavirus. He sufrido cinco ataques cardíacos y tengo un marcapasos. ¿Cancelar conciertos por un virus? No somos los Green Day", ha espetado un Buchan que ya ha vuelto a la carretera.