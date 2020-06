Chenoa cumple 45 años

Si el coronavirus no hubiera detenido nuestras vidas, Chenoa no solo cumpliría hoy 45 años, sino también diez días de casada. El cumpleaños podrá celebrarlo, pero la boda con Miguel Ángel Sánchez Encinas, que habría tenido lugar el 14 de junio, tendrá que esperar. Aunque bien es cierto, que la cantante aseguró que, a pesar de que no ha dado el 'sí, quiero' oficialmente, se considera una mujer casada por el "acto puro de amor" que han hecho durante el confinamiento.

Precisamente ese día, como el de hoy, no estuvo exento de celebración, ya que fue el cumpleaños de su prometido, por ende, considera su marido. El pasado domingo 21 de junio, fecha en la que tendría que estar disfrutando de su luna de miel, Chenoa volvió al trabajo por una buena causa. Participó en su primer concierto posconfinamiento por una buena causa. Un acto, organizado por la Fundación Starlite, en homenaje a los fallecidos por el coronavirus en el que también estuvo su compañero de academia, David Bustamante.

Mucho ha llovido desde que conocimos a Laura Corradini en la primera edición de Operación Triunfo hasta esta última actuación. La mallorquina llega a los 45 años en un momento pleno y enamorada, con la firme convicción de que en Miguel Ángel, urólogo de profesión, ha encontrado al hombre de su vida. Pero no todo ha sido un camino de rosas en la vida de la cantante. En estos 19 años de biografía pública, los éxitos profesionales -sigue siendo una de las intérpretes más laureadas de nuestro país- han copado la trayectoria de Chenoa pero lo han hecho junto a romances y rupturas que la han convertido en protagonista más allá de su música. Desde David Bisbal hasta el guitarrista Javier Arpa, pasando por Álex González, David de María, Alain Cornejo y Curi Gallardo, entre otros, han ocupado el corazón de Laura. Pero finalmente ha sido el jefe del departamento de Cirugía robótica y Urooncología del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles quien llegó a su vida para quedarse.

Fue a principios de abril del año pasado cuando Laura presentó a Miguel a sus excompañeras, ahora amigas, de Operación Triunfo. Aunque ya en febrero dieron muestras de su noviazgo en redes sociales. Tras esto asistieron juntos al último espectáculo de la obra de teatro Looking for Europe, en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid.Un día antes de su boda, Chenoa publicaba una instantánea tumbada en el sofá junto a su perra, Shirly. Seguramente, cuando se comprometió, este día lo imaginaba de otra manera.

https://www.instagram.com/p/CBYq_eYIP7Y/

A la espera de que su boda deje de estar en 'pausa' y puedan hacerlo bien estando todos con salud, como ha asegurado, la cantante ya hizo un ensayo general enfundándose en un vestido de novia para contar en una publicación cómo habría vivido el pasado14 de junio. Y es que cuando tu vas* ella ya ha vuelto. Confiamos en que hoy, día de su cumpleaños, en el que el estado de alarma y el confinamiento forman parte y del pasado, Laura tenga una celebración a la altura de la que hubiera sido su boda. ¡Felicidades Chenoa!