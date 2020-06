El escritor Javier Sierra califica de "demencial" lo ocurrido con la estatua de Junípero Serra

El escritor Javier Sierra, quien publica nueva novela 'El mensaje de Pandora' (Planeta), cree que el derribo de estatuas de los últimos días se debe a "un virus que es el peor, el de la ignorancia" y califica de "demenciales" algunos actos contra figuras históricas como Fray Junípero Serra.

"Lo de Fray Junípero en Mallorca me parece demencial, cualquiera que hubiera estudiado o incluso yendo a Wikipedia habría descubierto que era un defensor de los indígenas: lo último que él tenia en mente era convertir a nadie en esclavo", ha señalado en una entrevista con Europa Press el escritor.

Sierra ha defendido la labor del religioso, quien veía a los nativos americanos "como alguien a convertir, porque era su credo". "Pero no como mano de obra gratuita para los poderosos. Al contrario, Fray Junípero se enfrentó a los poderosos para defender a nativos americanos. Hay una enorme ignorancia", ha lamentado.

El autor de 'La dama azul' considera que el derribo de estatuas es consecuencia de "sistemas educativos que fabrican ignorantes, incapaces de reflexionar o con sentido crítico". "Es más fácil manejar con consignas a un rebaño acrítico que a gente formada que reflexione: eso es lo que está pasando en América y es lo que empieza a pasar en España", ha apuntado.

'El mensaje de Pandora' es una obra escrita durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus que surge "de la necesidad de interpretar la realidad desde el punto de vista literario". "Sirve para contextualizarlo con otras situaciones similares a lo largo de la Historia y ver, por ejemplo, que esta no es peor de la pandemia que hemos sufrido", ha señalado.

"Hemos tenido mucha suerte, una cepa agresiva sería una situación de emergencia muchísimo peor. La gripe española supuso 50 millones de muertos, causó más dolor y más transformaciones, como la llegada de los sistemas públicos de sanidad", ha señalado, para luego lamentar cómo se ha afrontado esta enfermedad por parte de los políticos.

"No seamos ingenuos, los políticos viven de la polarización, da igual que sea por un virus o un partido de fútbol. Su manera de justificarse es tener un enemigo siempre enfrente y viven de crear disensiones, por desgracia", ha criticado.

Sierra reconoce desconfiar de los datos oficiales "de cualquier lugar del mundo". "Pero no por desconfianza crónica o paranoia, sino porque los que gobiernan no van a divulgar datos que vayan contra ellos. Dicho esto, también hay que decir que ningún Gobierno del mundo estaba preparado para una situación como esta: nos habíamos olvidado de este enemigo invisible todopoderoso que no admite fronteras", ha apuntado.



Virus desde el espacio

En su nueva novela establece un paralelismo además con el mito de La caja de Pandora --que, al abrirse, trajo todos los males al mundo-- y la teoría de la panspermia, que abre la posibilidad a que los virus lleguen a la Tierra desde el espacio, viajando en cometas y asteroides.

"Hay que abrir la perspectiva del lector, vivimos en un mundo antropocéntrico en el que todo parece a la medida del hombre. Este virus no es la venganza de la naturaleza, porque no se venga, pero sí que reacciona. Convivimos con más virus que estrellas hay en la Galaxia y esto no sucede a menudo, pero esta vez nos ha tocado", ha concluido.