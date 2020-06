Horacio Sapere: "La poesía no empieza ni acaba solamente en un poema escrito"

Artista. Dirige la colección de publicaciones en forma de libro/caja 'Sa Soll Art i Convivència', editada por el sello mallorquín Finis Africae. Escoge con mimo proyectos de poesía visual, objetual y experimental. Prepara exposición propia en Montreal

P ¿Qué es exactamente Sa Soll?

R Sa Soll Art i Convivència es una colección de publicaciones en forma de libro/caja de cartón, de poesía visual, objetual y experimental. Una colección ecléctica dirigida por mí y editada por Finis Africae Edicions. Cada libro/caja se adapta al artista o autor que lo realiza, guardando en lo posible la forma de caja con capacidad de contener objetos, ediciones, textos. El artista o autor invitado a publicar trabaja el formato con la editorial.

P¿Por qué ha nacido ahora este proyecto?

R Para entenderlo hay que mirar un poco hacia atrás. Entre los años 70 y 80, yo tenía una actividad muy intensa en poesía visual, arte correo y algunas performances. Esto me llevó a crear el Coto de Poesía, en mi estudio de la calle Calatrava, una terminal de poesía que fue conectando con toda la red de aquel momento de poesía experimental, visual y arte correo. Aquello me llevó a participar en publicaciones, exposiciones, manifestaciones. De aquí, la continuidad de mi relación con poetas aún en activo como Clemente Padín, Katy Bonnín, Bartomeu Ferrando, JM Calleja, JA Sarmiento, Jaume Pinya, Pep Canyelles y Marian McErlain. Esta es la lista de autores a publicar en la colección. Es verdad que durante los 80 el desarrollo multidisciplinar fue muy intenso: esto implica la relación con la pintura, la escultura, la intervención sobre los espacios, la gráfica€ En mi caso, la presencia de la poesía visual sobre mi trabajo es evidente. Por ejemplo, en Poet's Room, la intervención sobre 100 sillas /100 poetas que fue, entre otros lugares, presentada en la UIB en 1997 y que comenzó en 1985 con el vídeo Poet's room. O en el proyecto Teorema: una hipótesis luliana, de 2009, a partir de una especulación sobre 4 palabras, 4 objetos, 4 colores, 4 poetas.

P Es atrevido y va contracorriente en una época donde el relato imperante es que la digitalización es el futuro de la cultura y del mundo.

R No creo que sea demasiado atrevido. Sí que es quizás inusual, por el mimetismo que conlleva la digitalización de los formatos creativos. Ahora más que en los 90, bienvenida la utilización de estos sistemas o formas de trabajar. También pueden llegar a ser inspiradores, siempre que mantengamos la independencia respecto a estos desarrollos.

P Son casi como objetos, libros de artista. Conscientemente, no es algo demasiado comercial.

R Ya te comenté que el eclecticismo del proyecto permite distintos desarrollos. Cuando planteamos editar a un artista determinado, no estamos pensando solamente en el mercado. En realidad deberíamos preguntarnos cuándo un producto minoritario se hace comercial o no y veríamos que eso es un dominio bastante extraño para unas ediciones como las de Sa Soll. La pregunta que me hago es si debo de editar o no de acuerdo a lo que el mercado diga. En nuestro caso sabemos que es un producto minoritario de un valor indeterminado, que se va vendiendo. Sa Soll ya nació con un concepto minoritario, asumimos el riesgo por el interés de lo que se edita.

P ¿Qué es Poema de tres?

R El libro 1 de la colección, Poema de tres, es un cuaderno de poemas visuales que hicimos en el año 1977, a mano y de uno en uno Marian McErlain, Pep Canyelles y yo. Acompaña al cuaderno un texto de Victòria Parra Moyà que también coordinó la presentación del libro en la sede del SAC de la UIB y mostramos algunos originales y carteles de esa época. También teníamos proyectada una presentación/tertulia en el ciclo Punt de Llibre en Es Baluard, pero nos alcanzó el confinamiento. En el caso del Libro 2, Historias del espacio exterior de Pato Conde, acompañamos la presentación con una exposición del autor, en la Llibreria Finis Africae, de dibujos originales, cerámicas y objetos. En el caso del libro 3, Homenaje al cuadrado. A la manera de Clemente Padín, la idea es presentarlo en Palma en otoño y teníamos que ir ahora en junio a Suecia, en el marco del Projekt Papper, que se ha tenido que posponer. Se iba a presentar en diferentes espacios de la región de Värmland, Clemente hacía un taller de 3 días y una exposición, PoesíaPapel, con poemas visuales suyos y míos de los años 1977-1980.

P Son libros que relacionan arte y poesía.

R A veces, formalmente hay distancias interesantes entre arte y poesía, pero los conceptos son muy cercanos. Para mí la poesía no empieza ni acaba solamente en un poema escrito. Cuando trabajo, me permito que el desarrollo creativo sea mucho más intenso y con muchos circuitos de lectura. Para mí, verlo así es una enorme ventaja.

P Son libros de ritmo lento, alejados de un tipo de arte hiperactivo que contribuye a imaginarios consumistas.

R La colección tiene su ritmo y su desarrollo. Por suerte parece que es lenta porque hay mucho trabajo de selección y contacto con el autor. Gracias a Pilar Esteve y Andreu Carles López, que son Finis Africae, y a Leo Sapere, que nos ayuda con el diseño, los proyectos salen adelante.

P¿Está pintando en estos momentos?

R Estoy preparando mi exposición en la galería Eric Devlin de Montreal y quería ir a Nueva York para recoger unas piezas allí y llevarlas a Canadá. Ahora esperamos y posponemos. La cuarentena me ha permitido hacer los deberes, acabar pinturas, concentrarme más en las ediciones 4 y 5 de Sa Soll y en los desarrollos de las ideas.