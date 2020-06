Jaume Serra ilustra el miedo para la revista de Oprah Winfrey

Jaume Serra Cantallops trabaja con un enorme archivo de revistas antiguas. Son la base de su trabajo: el collage digital. Las imágenes que manipula dando origen a nuevas obras suele subirlas a las redes sociales, un canal que ha servido de gancho para que los editores de la revista de Oprah Winfrey, The Oprah Magazine, se pusieran en contacto con él para ilustrar el reportaje central de 12 páginas del número del mes de junio. La temática del monógrafico, el miedo. El resultado en manos de Serra: paisajes inquietantes "con tiburones, ovnis y un coronavirus que pulula por ahí también, entre otros elementos", comenta el creador de sa Pobla. Las imágenes de la revista no pueden publicarse en ningún otro medio de comunicación "por contrato", comenta. "Son muy estrictos con eso, pero lo tienen todo muy estructurado y pagan muy bien", explica, estableciendo una comparación con la "mala situación" que viven los artistas en España.

"Contactaron conmigo en el mes de febrero y hemos trabajado a distancia pero en contacto durante todo este tiempo, compartiendo opiniones sobre los collages, haciendo cambios cuando era necesario", comenta. "Además de ilustrar este monográfico sobre algo tan universal como el miedo, hice otra cosa para ellos que saldrá más adelante", desvela.

En general, está siendo un buen año para Jaume Serra. "Gané el concurso del cartel para Sant Antoni y también estoy trabajando en la parte gráfica del futuro restaurante de Maca de Castro en Palma, el Andana", señala.

El artista pasa las horas en un estudio que tiene en el centro de sa Pobla. "Allí tengo todo mi archivo, pero también en él organizo exposiciones de manera muy puntual. A la larga, me gustaría poder hacer más proyectos expositivos", confiesa. En su taller custodia montones de revistas de los años 20 y 30. "Las he ido consiguiendo con los años. A las primeras pude acceder cuando se vació una casa. Después ya contacté con un anticuario que consigue cosas interesantes y hacemos trueques", relata.

Serra vende todo lo que puede a través de internet. "Tengo una tienda de publicidad antigua en una plataforma digital. Y también voy vendiendo obra online en Estados Unidos a través de Saatchi", explica.

Su obsesión por el collage y la imagen la descubrió gracias a la fotógrafa Mar Agüera, quien le abrió un mundo de posibilidades con el Photoshop. "En este sentido, soy un autodidacta total: no tengo formación artística. Aunque es cierto que siempre he estado vinculado al mundo de la creatividad. Tuve un grupo y siempre he pinchado música", comenta.

Entre 2015 y 2017, Serra fue artista residente en la galería Gerhardt Braun de Palma. "En PalmaPhoto tuve una muestra individual", apunta. "Y siempre he ido exponiendo mi trabajo en otros lugares como ArtNit Campos, en Binissalem, en Madrid o en algunas ferias de arte".