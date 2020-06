El Atlàntida Film Fest confirma fechas y avanza parte de su programación

La décima edición del Atlàntida Film Fest, el mayor festical de cine online de Europa organizado por Filmin, se celebrará en Palma del 27 de julio al 2 de agosto, un mes después de lo previsto por la crisis sanitaria del coronavirus. En su vertiente online, la programación se podrá ver en la plataforma Filmin desde el 27 de julio hasta el 27 de agosto.

El Atlàntida continúa centrándose en Europa como eje vertebrador de su programación. Este martes, la organización ha desvelado los primeros títulos que se estrenarán en esta nueva edición del certamen.

Para empezar, se estrenará Last and First Men, de Jóhann Johánsson, la película póstuma del compositor islandés y su debut en la dirección cinematográfica. La cinta, cuyo estreno en España se producirá en el marco del festival, tuvo su estreno mundial en el Festival de Berlín y cuenta con Tilda Swinton en la narración. La cinta es un ensayo que nace a partir de la novela de ciencia ficción homónima del británico Olaf Stapledon escrita en 1930. Johánsson es el autor de bandas sonoras como La Llegada y Prisioneros, de Denis Villeneuve o La teoría del todo, de James Marsh, por la que ganó el Globo de Oro a la Mejor Banda Sonora.

Otras películas que se estrenerán son: Moffie, de Oliver Hermanus (estreno en España), calificada como "una obra maestra" por la prestigiosa publicación Variety, es la nueva película de los oscarizados productores de Ida y Kolya. Presentada en la última edición del Festival de Venecia, está basada en las memorias de André Carl van der Merwe, un conocido autor que narra su experiencia como recluta en el servicio militar en Sudáfrica a principios de la década de los 80. This is not a movie, de Yung Chang (estreno en España), tras su exitoso estreno en el Festival de Toronto, llega a nuestro país este documental que sigue los pasos del legendario periodista británico Robert Fisk, uno de los principales cronistas de los conflictos globales en los últimos 40 años. Photographer of war, de Boris Bertram (estreno en España), retrato del fotógrafo de guerra Jan Grarup (ganador de múltiples World Photo Awards) cubriendo los combates entre el ejército iraquí y el Estado Islámico en Mosul. El buzo (estreno en Baleares), dirigida por el austriaco Günter Schweiger, protagonizada por Álex Brendemühl y rodada en Ibiza, El buzo se inspira en su documental La maleta de Marta, sobre malos tratos y violencia de género. Supone en debut en el campo de la ficción del reputado director de documentales. El sitio de Otto (estreno en Baleares), debut en la dirección del actor Oriol Puig protagonizada por jóvenes talentos como Iñaki Mur, Joana Vilapuig y la ganadora del Goya, Nora Navas. La película narra la historia de Otto, un joven sin expectativas que tras perder a su padre se pregunta qué hacer con su vida.



Además de la habitual cuidada selección de títulos, el festival ofrecerá también una retrospectiva completa de Aleksey Balabánov, uno de los nombres de referencia del cine ruso. En total se podrán ver los 13 largometrajes que configuran su filmografía.

Aleksei Balabánov, el enfant terrible del cine ruso, nació el 25 de febrero de 1959 en lo que entonces era la Unión Soviética. Trabajó como ayudante de dirección entre 1983 y 1987 y en 1989 dirigió el documental Egor i Nastya. Al año siguiente siguió en el terreno documental con From the history of aerostatics in Russia.



En 1991 rodó su primer largometraje de ficción, Happy Days, adaptación libre de la obra homónima de Samuel Beckett. En 1994 adaptó otro clásico, El castillo, de Franz Kafka y después llegaría The arrival of a train (1995). En 1997 dirigió Brother, cuyo éxito en taquilla le dio a conocer en su país y a quien le siguió Brother 2, secuela rodada en Estados Unidos en el año 2000.

Entre ambas realizó Of freaks and men (1998), su mejor película según el propio autor. A continuación War (2002), Dead man's bluff (2005) y It doesn't hurt (2006). Después de Cargo 200 (2007), dirigió una película más, Morphia (2008).

Cartel del Atlàntida Film Festival de este año.

Avance de la programación musical

La situación de excepcionalidad de estos meses ha obligado a Atlàntida Film Fest a redefinir su programación de conciertos para ajustarse a la nueva normalidad. Pese a ello, el festival ha anunciado dos conciertos:

—María José Llergo (primer concierto en Baleares): El cante de la española María José Llergo servirá para inaugurar el Festival el lunes, 27 de julio. El suyo es un profundo –y atípico– alegato al compromiso artístico. Flamenco aderezado con todo tipo de sonidos. Cambia el vestido, pero no el método: permitir que la música la atraviese y proyectarla de forma salvaje. En Atlàntida Film Fest presentará los temas de su aclamado disco Sanación.

—Pavvla, la cantante y compositora catalana presentará en primicia sus nuevos temas así como las mejores canciones de Secretly hoping you catch me looking y Creatures. "Con cerca de un centenar de conciertos a sus espaldas en España y en el extranjero, PAVVLA se ha ganado a pulso la etiqueta de artista emergente indie del momento con actuaciones en los principales festivales de nuestro país y miles de escuchas en las plataformas de streaming", señala el festival en una nota.



Mallorca Talents Lab

Por tercer año consecutivo, Atlàntida Film Fest apuesta también por los jóvenes talentos a través de Mallorca Talents Lab, un espacio que permitirá a siete guionistas desarrollar sus proyectos de largometraje bajo la atenta mirada de los mejores expertos del sector cinematográfico. Este encuentro tendrá lugar en Palma entre el 27 y el 31 de julio. En la edición de este año se presentaron 70 proyectos, 26 de ellos dirigidos por mujeres.

El programa Mallorca Talents Lab tiene como objetivo estrechar lazos entre jóvenes creadores y profesionales consolidados que asesoran sobre los proyectos seleccionados. Entre los profesionales que participarán en esta nueva edición se encuentran los oscarizados Gerardo Herrero y Mariela Besiuleski (El secreto de sus ojos, El hijo de la novia) y el ya habitual Miguel Machalski, analista de guion que ha participado en proyectos como Billy Elliot o Million Dollar Baby.

Además de la asesoría y aprendizaje, uno de los siete proyectos finalistas recibirá también un premio de 2.000 euros.

Estos son los siete proyectos finalistas:

—El camino de ida, de Miguel Alcalde

—Nina (en mi principio está el final), de Andrea Jaurrieta

—El querer, de Miguel Machetti

—Costumbre, de Laura Blanco

—Perseidas, de Ignacio Lasierra

—Inmersión, de Oleguer Homs

—La mejor de tus muertes, de Jorge Vañó



Atlàntida Film Fest, cuyo diseño del cartel ha corrido este año a cuenta de Sergio Caballero, tiene el apoyo de: Fundació Mallorca Turisme - Mallorca Film Commission; Institut d'Estudis Baleàrics - Govern de les Illes Balears; Ajuntament de Palma, Consell Insular de Mallorca: Departament de Cultura; Creative Europe del Programa Media, ICAA Ministerio de Cultura, ICEC Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) y Centre Balears Europa.

En la edición del año pasado, Atlàntida Film Fest alcanzó los 150.000 espectadores en todas sus vertientes, cifra récord en la historia del festival, señalan desde el festival. En total un 60% más que en la anterior edición.