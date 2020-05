Laura G. Guerra: "En mi trabajo hay que tener mucha cabeza para no caer en la locura"

Fotógrafa. Conocida por sus disparos a los músicos, desde Steve Vai a Love of Lesbian, una pasión que ha desatado en cerca de 400 conciertos, ha decidido retratar la pandemia "desde y en casa", un proyecto que le ha servido para "mantener la mente ocupada"

P ¿Qué imagen pondría a este largo y amargo confinamiento que hemos vivido y que usted ha retratado?

R Complicado elegir una, porque se pasa por muchos estados de ánimo y pensamientos, y no todos son fáciles de reflejar con una imagen como, por ejemplo, "valores", sobre los cuales espero que la gente haya reflexionado. Una imagen que podría haber hecho, pero que en su momento no la sentí como para hacerla, es la causa de este encierro, "la muerte".

P ¿Ve el futuro en blanco y negro?

R El futuro lo veo en color, siempre. La vida es en color, y es un futuro inmediato el que veo. Si algo hay que aprender de esta situación es que hay que vivir el día a día y apreciar los pequeños detalles más que antes.

P ¿Dónde fijó la mirada durante el encierro?

R En el presente, gracias al proyecto de "Cuarentena" con fotos desde y en casa, en el futuro más inmediato dando vueltas a cubrir necesidades de potenciales clientes, en mantenerme activa y creativa con las fotos, aprovechar para hacer curso online, en la gente que lo va a pasar mal y en el cómo poder ayudar, y sobre todo en la familia y gente más allegada.

P Hábleme de esas fotos "desde y en casa".

R "Fotos desde y en casa" surgió un poco por dar alternativa y una visión distinta a la misma noticia de la pandemia una y otra vez. Una visión particular en la que cada foto lleva por título una palabra a reflejar en la imagen y que hace referencia a la situación, y que por otro lado y en gran parte me servía para mantener la mente ocupada y desarrollar mi creatividad. Lo cual me vino muy bien.

P Conocida por su pasión musical ¿Por qué se dedicó a la fotografía musical?

R En realidad siempre ha sido una afición a la que ya no me dedico por varios motivos, o no tanto como antes, y a la que tampoco he cerrada las puertas. Las últimas fueron para el grupo Love of Lesbian en el Festciutat gracias a Toni Toledo. Han sido unos 15 años de fotos de directo. Una afición que surge de la unión de mis dos pasiones. Actualmente, por afición, siento que este tipo de fotografía no me aporta casi nada nuevo, y más si es siempre en los mismos locales y con los mismos músicos. Y creo que soy una persona que, en fotografía, necesito retos que superar, innovar en mi propio estilo.

P ¿Qué ve en los ojos de los músicos?

R Pasión por la música que interpretan, y un mundo en el que quieren que el público se meta con ellos y del que te hacen partícipe. Digamos que es una obra de teatro interactiva con el público.

P ¿Qué le llevó a la fotografía?

R Una actividad en una visita a una granja escuela con el colegio. Nos tocó a un grupo revelar unas fotos en el laboratorio, y la magia de ver aparecer una imagen en un papel en blanco me asombró.

P ¿Se puede vivir de la fotografía sin caer en la locura?

R Se puede sobrevivir, por lo menos en mi caso, todo dependiendo de los clientes que consigas, como cualquier autónomo, y dependiendo de tus necesidades económicas. Hay que tener mucha cabeza y psicología para no caer en esa locura al no tratarse de un trabajo estable.