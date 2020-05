Rosalía anuncia una nueva canción, 'KLK', una colaboración con Arca

Rosalía ha anunciado en las últimas horas a través de sus redes sociales que tiene una nueva canción entre manos. Se trata de 'KLK', una colaboración con la artista venezolana Arca que verá la luz el próximo 26 de junio.



La catalana siempre ha mostrado admiración y un gran interés por el trabajo de Arca . De hecho, antes de anunciar la salida de 'KLK', compartía con un '¡WOOW!' en su Instragram el tema 'Time' con el que esta abrirá su próximo disco, 'KiCK', en el que también estará incluida la colaboración entre ambas.



el 26/6 sale KLK con @arca1000000 ?????????????????????????????????????????????????????????????????? — R O S A L Í A (@rosalia) May 20, 2020

Por el estilo de la última, que se mueve más en el terreno de la música electrónica,De origen venezolano, aunque afincada ya en España,, más conocida por su nombre artístico Arca, es una artista de talla internacional que no solo trabaja en sus discos, sino que ha producido también para otras figuras como Bjork, Kanye West o FKA Twigs, entre otros.En su último álbum, cuya fecha de lanzamiento está prevista para el 17 de julio, no solo contará con Rosalía, sino también con la mencionada Bjork, Shygirls y Sophie.En lo que respecta a la intérprete y autora de 'Malamente', no ha informado de si esta colaboración o la que saque próximamente con Billie Eilish formarán parte de su nuevo disco o no.Fue el pasado mes de marzo cuando publicó su último tema hasta la fecha, '', así como un vídeo con la fecha del 3 de julio, grabado en un estudio junto al productor Mike Dean, conocido por su trabajo junto a figuras del hip hop como 2Pac, Kayne West o Travis Scott.Fueron muchas las voces que vieron entonces muy cercana la publicación de un nuevo disco de estudio de Rosalía tras 'Los Angeles' (2017) y el revolucionario 'El mal querer' (2018), que la situó en el mapa global y le proporcionó los Latin Grammy al "álbum del año" y al "mejor álbum vocal pop contemporáneo".