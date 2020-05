Los actores denuncian que el paro extraordinario sólo se pueda solicitar hasta el 20 de mayo

Desde la Confederación de Artistas-Trabajadores del Espectáculo, ConArte, a la que está adscrita la Associació d'Actors i Actrius Professionals de Balears, denunciaron ayer en un comunicado que hasta ayer no se hayan publicado detalles de las ayudas anunciadas el día 6 de mayo. Así, el SEPE anunció que la prestación consume los días cotizados y que además establece un plazo para la presentación de solicitudes: hasta el miércoles 20 de mayo. En este sentido, "es indignante que se establezca una limitación temporal a las solicitudes por parte del SEPE que no se contempla en la norma cuando incluso el propio INAEM en su guía sobre la prestación mantenía que se podía pedir hasta fin de año". "Es indignante que esta información no se haya publicado hasta hoy cuando para mayor escarnio las solicitudes de preinscripción presentadas por los artistas hasta hoy han sido denegadas por entender que las mismas se presentaban fuera de plazo".