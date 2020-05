La musicologia resta orfa

Amb la mort, el passat dia 10, de José López Calo, el Pare López Calo, la musicologia espanyola ha quedat orfe d'un dels seus referents, ja que fou un dels creadors d'una escola que ha donat molts fruits al llarg del segle XX.

El jesuïta López Calo, gallec de naixement, morí a la residència dels jesuïtes a Salamanca, als noranta-vuit anys, deixant una enorme tasca en pro de la recuperació, catalogació i transcripció de molta música espanyola així com un gran record com professor a la Universitat de Santiago. D'ell són bona part de les investigacions fetes als arxius de catedrals com Santiago, Àvila, Burgos o Granada.

López Calo visità Mallorca en algunes ocasions, entre les quals trobam les que va fer com a professor convidat de musicologia del Conservatori Superior, una institució a la qual va assessorar a l'hora d'organitzar el departament de la seva especialitat. Segons Josep Prohens, aleshores director del Conservatori Superior "el Pare López Calo era una persona senzilla, entusiasmada amb la música i molt il·lusionat amb el projecte del nostre Conservatori". També impartí la lliçó inaugural de la institució el curs 2006-2007 que versà sobre l'homologació del títol de professor de conservatori amb els estudis universitaris. Calo, en roda de premsa, clamà per la recuperació de la música de l'arxiu de la Catedral de Palma i com a persona coneixedora d'aquesta riquesa patrimonial proposà que fos el conservatori la institució encarregada de fer aquesta feina de recuperació i divulgació.

Per Joan Company, director de la Coral Universitat Illes Balears i de la Partituroteca de la UIB, López Calo "era una persona molt entranyable, humanament exquisida, però també d'un rigor intel·lectual fora mida. El seu suport a la Partituroteca universitària va fer que aquesta agafàs un nou impuls i una nova força".

Però les relacions de López Calo amb Mallorca no s'aturen aquí, també va tenir contactes amb el Centre de Recerca i Documentació Musical de Mallorca i en concret amb el seu president, Joan Parets.