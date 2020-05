"En un carrete venía el nombre de señor Tusquets"

Las redes sociales han desempolvado un interesante archivo fotográfico que el mallorquín Toni Amengual halló en 2004 junto a un contenedorde basura en Palma. "Son fotos de entre los años 40 y finales de los 60. Hay unas 4.000 imágenes, sobre todo del puerto de la Barceloneta, muchísimas de barcos, un número importante de Naviera mallorquina, otras de pueblos (foravila) de Cataluña, un carrete de Madrid, otro de Sevilla, fotos de Valencia y París", relata a este periódico el también editor de serigrafías y exayudante del pintor Miquel Barceló, custodiador de esta magnífica colección de autor desconocido que por su interés histórico y patrimonial desea adquirir el Museu Marítim de Barcelona. La institución ya ha anunciado que busca un mecenas para su compra.

La historia del hallazgo de Amengual no es nuevo. El periodista Andreu Manresa se hico eco del descubrimiento en un artículo de El País firmado en 2005. "Nadie me llamó por entonces interesándose por la colección", relata Amengual. Pasó el tiempo y hace tres años el Museu Marítim contactó con él para comprarla, pero finalmente la venta no fructificó. "A mí me gustaría que estuvieran en manos de una institución pública", confiesa el mallorquín.

El interés del museo por las imágenes se reactivó la semana pasada. "Hace cinco días las volví a subir a las redes sociales y se han reanudado los contactos", comenta.

Hace tres días, el fotógrafo Lluís Artús las compartió en su Twitter. Las imágenes las había conseguido a través de Carlos Buye. El mallorquín Carlos Moreno contestó a Artús con más fotos de la colección de Amengual, unas imágenes que le había compartido un amigo común con el descubridor. "La primera noticia que salió en prensa el fin de semana aún no había dado con el propietario del archivo. Decía que eran de origen desconocido. Yo sabía que eran de Toni y contacté con él vía Facebook", comenta Carlos Moreno, profesor en CIFP Náuticopesquera de Palma.



"El fotógrafo no era mallorquín"

El autor de las fotografías es una incógnita. El descubridor de los negativos explica que en uno de los carretes encontró escrito el nombre de "señor Tusquets, que no tiene nada que ver con el editor, ya lo comprobé", relata. "Dudo que fuera mallorquín. No hay ni una foto de la isla. Y no creo que fuera fotógrafo profesional porque la mayoría las hizo en domingo", explica. "Son fotos buenas, sabía jugar con las luces y las sombras, era minucioso con la datación, y llevaba una cámara mediana (6x6)", cuenta. Amengual continúa con las pesquisas para averiguar la procedencia de los negativos.