Una pintura de la mallorquina Maria Puerto Fullana, "mejor obra de arte del día"

La obra Mask by MPF, creación de la joven pintora mallorquina Maria Puerto Fullana, logró hace algunas semanas el reconocimiento de "mejor obra de arte del día" en el New York Art Competitions. La obra fue seleccionada por los críticos y el público en este evento artístico online, abierto a nivel internacional y que se ha celebrado durante el confinamiento por Covid-19 en la ciudad de Nueva York.

Posteriormente, esta pieza llamó la atención de nuevo tras ingresar en el Top 5 de las mejores obras de arte seleccionadas por el público durante toda la semana.

La selección de Mask by MPF como la "mejor obra de arte del día" le dará la opción a la joven pintora de Mallorca de registrar cinco de sus obras para competir en el 35 Chelsea International Fine Arts Competition 2020.

Situarse en el ranking del Top 5 semanal de las mejores obras de arte seleccionadas le dará asimismo la opción de pasar a una nueva fase para aspirar a ser uno de los seleccionados para conseguir una representación digital durante un año por parte de la galería Agora de Nueva York.

La obra Mask by MPF es una pintura de estilo abstracto que representa una simple mascarilla, icono del confinamiento mundial. Esta creación está realizada con una técnica de multi-estratificación para la que se empleó un tanque de agua de dos metros de diámetro y posteriormente un proceso de fijación, con más de diez finas capas de barniz.

New York Art Competitions es una división de The New York Fine Arts Group, establecida en 1984 por el fallecido Miki Stiles, un artista que quería ingresar en el mercado del arte de Nueva York y abrió su propia galería, Agora Gallery. Desde entonces, New York Art Competitions ha brindado a los artistas oportunidades para avanzar en sus carreras y promover su trabajo a un público más amplio.