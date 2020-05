"Las prestaciones para los actores no son retroactivas y consumen el paro acumulado"

"Por una parte, estamos agradecidos y satisfechos de que se haya aprobado una prestación de desocupación especial para nuestra profesión después de lucharla con las instituciones, pero aún hay flecos por pulir, la ayuda es insuficiente", explica a este diario la presidenta de la Associació d'Actors i Actrius Professionals de Balears (AAAPIB) Marga López.

Según el Real Decreto de medidas específicas para el sector cultural aprobadas el pasado martes, la prestación por desempleo para los artistas no es retroactiva. "Se cobra a partir del día que lo tramitas. Estos dos meses de estado de alarma en que hemos estado totalmente parados no nos van a pagar nada. Ese dinero nos habría servido a muchos para tapar agujeros. Hay gente que está pidiendo dinero a su familia", comenta la actriz. Por otra parte, otro aspecto poco favorable para la profesión de actor y actriz "es que te interrumpirían la prestación en el momento en que te saliera una función, basta que sea un día. Es decir, si te han aprobado los cuatro meses al haber hecho 20 actuaciones en 2019 y a la mitad te sale una actuación, perderías la otra mitad de prestación aprobada. Eso supone que al final, si te sale algo, es posible que acabes rechazándolo", apunta. "Esto no era así hasta este momento. Si estabas en el paro y te salía una función, pues ese día se te descontaba del paro, no se interrumpía la ayuda", indica.

Otro de los puntos que López señala es que no se les pone el contador a cero cuando acceden al paro en esta situación "de fuerza mayor", sino que consumen el paro que tengan acumulado. "No está siendo así en los ERTES de fuerza mayor. En realidad, esto no es una prestación extra, sino que te van descontando de tu paro", lamenta. "Piensa que a un actor le cuesta mucho más generar paro porque al mes no tiene tantas altas como un trabajador normal. Esto es una semiayuda", añade. La intérprete asegura que seguirán trabajando desde la asociación y la Confederación de Artistas-Trabajadores del Espectáculo a nivel estatal "para mejorar estos aspectos".