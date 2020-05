Barbadillo: "Es un día histórico para el sector de los rodajes"

"Es un día histórico para el sector de los rodajes en España". Así recibe el director de la Mallorca Film Commision, Pedro Barbadillo, la noticia del aumento de los incentivos fiscales para las empresas que elijan nuestro país para rodar sus producciones. El Gobierno anunció anteayer en la rueda de prensa de las medidas específicas para la cultura con el fin de paliar los efectos de la crisis del Covid-19 que el porcentaje del rédito fiscal que le darán al productor que elija España para rodar será del 30 por ciento al primer millón invertido y del 25% para el resto de la inversión. "El incentivo estaba hasta ayer en el 20%", recuerda Barbadillo. "Ahora nos colocamos en la primera liga y a eso hay que añadirle el interés que despierta España para los rodajes a raíz por ejemplo del gran éxito de La casa de papel a nivel internacional o el rol que ha tenido James Costos en Los Ángeles ayudándonos a traer producciones", comenta el director de la MFC.

Otra de las cuestiones que también se han mejorado, detalla Barbadillo, es el tope del incentivo. "Antes la cota máxima era de tres millones y ahora se ha ampliado a diez", desvela. "Esto es muy importante porque se nos escapaban producciones grandes, sucedió por ejemplo con Terminator 6, que una parte se hizo aquí por el incentivo y la otra en Hungría".

En estos momentos, el responsable de la MFC asegura que según el plan de desescalada los rodajes podrían ponerse en marcha el 11 de mayo. "Ahora mismo el sector está pendiente de un protocolo de medidas sanitarias. Hace dos semanas elaboramos uno desde la MFC y lo mandamos a salud laboral del Govern y estamos esperando la respuesta", relata. "Ha habido mucho ruido en torno a estas medidas porque cada asociación o empresa ha hecho su protocolo y ahora la Spain Film Commission va a reunificar criterios", señala. "Por ejemplo, se ha dicho lo de los tests en los rodajes. Sanidad no lo pide porque no hay tests", ejemplifica. "O que tiene que haber un médico en el set. Y eso es imposible", señala. En cuanto a los besos y abrazos en los rodajes, Barbadillo comenta que no podrá haberlos hasta que no haya pruebas de inmunidad.

Lo primero que se pondrá en marcha según el profesional del audiovisual son los rodajes locales ya sea de proyectos de aquí o de proyectos de fuera que contratan equipos de la isla y practican el remote shooting (con el director en streaming). "El mismo día 11 no creo que haya ningún rodaje, pero si tienen el permiso y cumplen con los requisitos de sanidad, podrán ponerse en marcha enseguida", asegura. El problema serán los rodajes nacionales o internacionales de proyectos que precisen de actores u otros especialistas de fuera que no sean de la isla. "Hasta que no haya vuelos y se pueda viajar no se podrán hacer". "El equipo de La Caza está desesperado por regresar y rodar. Seguramente deberán prescindir de grandes grupos de extras. The Mallorca Files también. Me llaman de todas las partes del mundo para saber si ya se puede rodar en Mallorca", abunda.