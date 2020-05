¿Quién era Maria Forteza?: Resuelto el misterio de la directora de 'Mallorca'

Era mallorquina de origen xueta, cupletista, artista de variedades y la esposa y colaboradora habitual del productor Ramón Úbeda. Esta es la descripción de Maria Forteza, la directora de la película Mallorca y la primera mujer que dirigió en España una película sonora. La web Industrias del Cine consiguió dar ayer con dos familiares de esta cineasta hasta ahora silenciada y así poder desvelar la identidad hasta el momento desconocida de Forteza. El misterio está resuelto.



Su nombre completo era Maria Mercè Forteza. La familia relató a la publicación digital que se casó con Ramón Úbeda en Sant Gervasi y que residieron en la zona haciendo doblaje de películas. Ya en los años 40 se trasladaron a Lisboa, para después viajar a Brasil. De hecho, una de las hipótesis que manejaba Josetxo Cerdán, director de la Filmoteca Española, "descubridor" de que Maria Forteza era la directora de Mallorca (la cinta estaba mal catalogada), es que se trataba de la mujer de Úbeda. "Sabemos que estuvo casado porque así consta en la ficha consular que le emitieron en 1951 antes de marchar a Brasil. Más de una década después, cuando renovó ese documento, consta como viudo".



La historiadora del arte e investigadora del cine balear Magdalena Rubí se muestra cauta tras el visionado del corto rodado en la isla "quizá entre 1932 y 1934" según Cerdán. "Las imágenes de la isla que aparecen en la película encajan con los filmes turísticos que se rodaban en aquel momento en Mallorca, pero el tipo de planos no cuadran con los de otras producciones vinculadas a la isla de la misma época. No cuadran porque en ellos se vislumbra cierta voluntad artística", explica Rubí. "El hecho de conectar música [Albéniz] e imagen denota además una cierta voluntad de experimentación, inusual en el cine hecho en la isla en este periodo", apunta. Para confirmar la cronología del metraje, cree que habrá que analizar bien los detalles urbanos captados.



Para la historiadora ha sido una absoluta sorpresa saber de la existencia de Maria Forteza. "Documentada sería la primera cineasta de la isla. Estoy acabando mi tesis sobre la construcción de la imagen turística de Mallorca a través del cine, que abarca hasta los años 50, y no me había salido ninguna mujer. Está claro que permanecían y permanecen en el anonimato", sostiene.



El director del Arxiu del So i de la Imatge de Mallorca, Xisco Bonnín, también sospechaba que Maria Forteza podía tratarse de algún familiar de Ramón Úbeda. Extremo que ayer se confirmó por la vía periodística. "Hablamos con investigadores y también buscamos en distintos índices de actividades culturales: si se dedicaba al teatro o era escritora, pero nada", explica.De la película, "con una fotografía muy bonita, muy bien realizada", también se conserva una copia en el Arxiu del So i de la Imatge del Consell. De momento, podrá verse hasta el próximo viernes en el canal de Vimeo de la Filmoteca Española.



Primera película sonora rodada por una mujer en España

El corto Mallorca apenas dura ocho minutos y ha sido datado de forma aproximada entre 1932 y 1934. Según consta en el prólogo de la pieza, Mallorca está destinada a. En el metraje pueden contemplarse Sant Francesc, Es Born, Sa Llonja, además de otros edificios emblemáticos de Palma. También hay panorámicas de Cala Figuera. El equipo de la Filmoteca Española pudo identificar el modelo de taxi que aparece en la película, "es de los años 20".

MALLORCA (María Forteza, c. 1933-34) from Filmoteca Española on Vimeo.