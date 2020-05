Pere Estelrich i Massutí recomana 'Una bella història'

"Si una tarda

plou la tristesa i lluen sota el baf

les carrosseries dels cotxes..."

Amb aquesta entrega, acabarem les recomanacions en temps de virus que des de fa quaranta vuit dies ha publicat Diario de Mallorca. Una proposta que he d'agrair de tot cor, ja que m'ha permès reordenar, si més no mentalment, la meva biblioteca i rellegir alguns volums que tenia oblidats, a l'hora d'accelerar la lectura d'alguns rebuts darrerament.

Ha estat tot un gust mostrar-vos, dia rere dia, un camí personal basat en la literatura. Ha estat una manera de confessió, d'obertura als meus gustos i aficions.

Durant aquestes quasi cinquanta trobades amb els lectors he intentat obrir el ventall d'estils. He compartit novel·les, divulgació, poesia, art, història, economia, curiositats i fins i tot costums i patrimoni. El meu desig és haver ajudat, informat, acompanyat i entretingut. Què no és poc.

I per acabar, un llibre avui gairebé introbable, però transcendent. Un petit recull de poesia que el 1961 guanyà el premi Joan Salvat-Papasseit. El seu títol, Una bella història i l'autor, el felanitxer Miquel Bauçà, un dels poetes grans de segle XX en llengua catalana.

El volum porta un pròleg de Josep Maria Llompart en el qual llegim: "Miquel Bauçà havia llegit, assaborit i, a la seva manera rústega, assimilat els clàssics".

Fitxa llibre:

MIQUEL BAUÇÀ

Una bella història

Llibres de l'óssa menor, 42 Pàgines