Pere Estelrich i Massutí recomana '1001 películas que hay que ver antes de morir'

Ja a punt d'acabar aquesta secció de confinament, me n'adono que no hem parlat molt de cinema. De fet la idea era recomanar llibres. Ara bé, hi ha llibres de cinema, que ens expliquen films.

Un d'aquests llibres imprescindibles és 1001 películas que hay que ver antes de morir, que edità Grijalbo i seleccionà Steven Jay Schneider, filòfif i crític de cinema també conegut per la seva obra en pro de la divulgació del món del setè art.

El llibre que recomanam, que compta amb un gran nombre de col·laboradors, porta un llistat d'aquelles pel·lícules d'obligada visió.

Cada un dels títols ve acompanyat d'una fitxa tècnica i artística així com d'una explicació sobre l'argument i una justificació sobre el perquè de la seva inclusió en el llistat, que apareix de forma cronològica, tot i que hi ha també una classificació temàtica i un índex alfabètic.

Quin és el primer títol ressenyat? Le voyage dans la Lune de Méliès. I el darrer de la primera edició, el 2004? Kill Bill de Tarantino. Ara bé, en edicions posteriors s'han inclòs títols més propers a l'època actual.

Fitxa llibre:

STEVEN JAY SCHNEIDER

1001 películas que hay que ver antes de morir

Grijalbo, 960 Pàgines, 19 €