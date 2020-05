Pere Estelrich i Massutí recomana 'Lo pequeño es hermoso'

Ernst Friedrich Schumacher, Fritz pels amics, fou un economista i pensador alemany, les idees del qual varen tenir certa repercussió internacional, sobretot les crítiques que va fer al model econòmic occidental.

El 1973, quatre anys abans de morir (havia nascut el 1911) Schumacher escriví un llibre que, segons el diari The Times és un dels 100 llibres més influents escrits després de la Segona Guerra Mundial. El seu títol original, Small is Beautiful, es va traduir a l'espanyol com Lo pequeño es Hermoso.

I què podem dir d'aquest volum? Doncs que és d'obligada lectura per tota persona sensible als canvis socials i a la reivindicació d'una manera diferent de viure. Ara més que mai les idees de Schumacher són vigents: consumir menys per viure millor. Un creixement del 7% anual, per exemple, duplicaria el consum en només deu anys! Són dades reals, no fictícies.

Hem de consumir d'una altra manera, gastar menys en coses supèrflues, comprar productes de proximitat, quilòmetre zero.

"Deixem de ser immorals!" crida Schumacher, i afegeix que el nostre sistema, que justifica la producció a gran escala, és nefast, avui i de cara els anys vinents. No podem excusar-nos dient que "jo no vaig fer les regles, només les seguesc". Això és deixadesa, conformisme, i ara és el moment de ser activista.

Les petites coses, els petits actes, sumats, poden fer molt, canviar el món, per exemple, que no és poc.

Fitxa llibre:

E.F.SCHUMACHER

Lo pequeño es hermoso

Akal, 368 Pàgines, 22 €