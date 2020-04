Pere Estelrich i Massutí recomana 'El libro de los saberes'

Hem de reconèixer que el títol del llibre és ambiciós, El libro de los saberes, però per això deixa de ser cert. Hi ha molt de saber en aquesta recopilació d'entrevistes fetes a grans personatges de la nostra època. Un llibre en el qual es concentren els sabers de gent com Butros-Ghali, Régis Debray, Carlos Fuentes, Nadine Gordimer, Raimon Panikkar, Stephen Jay Gould, Lévi-Strauss, Federico Mayor Zaragoza, Yehudi Menuhin, Amos Oz, Oscar Niemeyer, Ilya Prigogine o Elie Wiesel, entre d'altres. Pensem que el sotstítol del volum editat per Siruela fa dotze anys en la col·lecció El ojo del tiempo, és Conversaciones con los grandes intelectuales de nuestro tiempo. El recull de converses ve a ser una espècie de testimoni que pot ajudar, a nosaltres i als qui vendran a entendre millor el nostre temps, el de l'inici del segle XXI.

Barloewen és un antropòleg argentí, nascut a Buenos Aires, professor a Karlsruhe, cap d'estudis associat a l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, membre del Consell Científic per als Estudis Internacionals de la Universitat de Harvard i que a més dirigeix el programa per a el diàleg entre les culturs i les civilitzacions de la Fundació Schloss Neuhardenberg de Berlín. Sens dubte és una veu autoritzada.

Per altra banda, Gala Naumova, que és coautora del llibre, és Doctora en Ciències Socials i activista en favor del diàleg intercultural.

Fitxa llibre:

CONSTANTIN VON BARLOEWEN. GALA NAOUMOVA

El libro de los saberes

Siruela, 584 Pàgines, 30€